Pogoń Szczecin pozyskała utalentowanego Irańczyka. To początek dłuższej współpracy

Pogoń Szczecin pozostaje aktywna w trakcie zimowego okna transferowego. Kacper Kozłowski przeniósł się do Brighton Hove & Albion, natomiast jego następcą w ekipie Portowców został Wahan Biczachczian ze słowackiej Żiliny. Dodatkowo Pogoń skorzystała z decyzji Legii Warszawa o rozstaniu z Kacprem Kostorzem i podpisała z nim 4,5-letni kontrakt. To jednak nie koniec wzmocnień, bowiem do drugiej drużyny Pogoni dołącza utalentowany piłkarz z Iranu.

Oficjalnie: Pogoń Szczecin nawiązuje współpracę z irańską akademią piłkarską. Pierwszy efekt to transfer utalentowanego 18-latka

Pogoń Szczecin poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Yadegar Rostami został nowym piłkarzem Portowców. 18-letni pomocnik trenuje z drugim zespołem od kilku miesięcy, natomiast nie mógł zostać zgłoszony do rozgrywek. "Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się dopiąć transfer pod kątem formalnym. Dla nas to duży skok w świat, bo Pogoń staje się marką nie tylko europejską, ale też światową" - powiedział Patryk Dąbrowski, trener i skaut w akademii Pogoni.

Transfer Rostamiego jest też rozpoczęciem współpracy z KIA Football Academy, dzięki której do Szczecina będą trafiać kolejni utalentowani zawodnicy z Iranu, a dodatkowo będą rozgrywane cykliczne mecze kontrolne. "Nawiązaliśmy z nimi fajny kontakt. Moim zdaniem obie strony mogą czerpać z tej współpracy wymierne korzyści. Chcemy, żeby kolejne roczniki raz do roku przyjeżdżały do Szczecina, nie tylko obejrzeć akademię" - dodaje Dąbrowski. Właścicielem akademii jest Mehdi Mahdavikia, trener kadry Iranu do lat 23.

Drugi zespół Pogoni Szczecin obecnie zajmuje dziewiąte miejsce z 24 punktami w tabeli trzeciej ligi i traci 17 punktów do lidera, którym jest Olimpia Grudziądz.