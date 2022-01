Legia chce ośmiokrotnego reprezentanta kraju. Zaawansowane rozmowy

Cristian Ganea to 29-letni lewy obrońca, który obecnie jest związany kontraktem z Arisem Saloniki. Umowa piłkarza wygasa z końcem bieżącego sezonu, co oznacza, że Legia Warszawa prawdopodobnie nie będzie musiała wydawać zbyt dużo pieniędzy na transfer z greckiego klubu. Aris Saloniki zajmuje obecnie 7. miejsce w lidze greckiej ze stratą 21 punktów do lidera, Olympiakosu Pireus. Ganea wystąpił w 15 spotkaniach tego sezonu.

Legia Warszawa szuka wzmocnień w obronie. Ośmiokrotny reprezentant Rumunii na celowniku klubu

Portal sport.ro informuje, że rozmowy między Ganeą a Legią Warszawa są na zaawansowanym etapie. Lewym obrońcą interesuje się również Panathinakos Ateny, czyli czwarty zespół ligi greckiej, co jednocześnie oznacza, że władze polskiego klubu muszą się spieszyć, jeżeli chcą mieć Ganeę w drużynie

Pytanie tylko, czy dla Cristiana Ganei oferta Legii Warszawa będzie równie korzystna. Klub znajduje się obecnie na przedostatnim miejscu w tabeli ekstraklasy. Jedyną drużną słabszą od Legii jest Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Bieżący sezon jest prawdopodobnie jednym z najgorszych w historii klubu, a walka o mistrzostwo kraju jest raczej niemożliwa. Do europejskich pucharów natomiast uda się zakwalifikować tylko w przypadku zdobycia Pucharu Polski.

Cristian Ganea pierwsze kroki stawiał w barwach młodzieżowych drużyn Mallorki, a następnie jej rezerw. Następnie wrócił do Rumunii, gdzie grał dla FCM Targu Mures, Sageata Navodar czy FC Brasov. W 2018 roku trafił do Athletiku Bilbao (mógł tam grać, bo przez 10 lat mieszkał w Kraju Basków), nie zagrzał tam jednak miejsca na długo. Zagrał w jednym meczu La Liga i jednym w Pucharze Króla. Kolejne lata spędził na wypożyczeniu w innych klubach, aż w końcu trafił do Arisu Saloniki.

Legia Warszawa nie interesuje się tylko Ganeą. Media spekulują, że Dinamo Bukareszt otrzymało ofertę w wysokości 700 tysięcy euro za Deiana Sorescu od Legii Warszawa. Klub nie zaakceptował jednak oferty, żądając wyższej kwoty transferu.

Piłkarze mistrza Polski od 6 stycznia przebywają na zgrupowaniu w Dubaju, gdzie trwają przygotowania do kolejnej rundy ekstraklasy. Zabrakło na nim Andre Martinsa oraz Kacpra Kostorza. Ten pierwszy jest coraz bliżej związania się z Hapoelem Beer Szewa, natomiast Kostorz podpisał 4,5-letnią umowę z Pogonią Szczecin. Na razie do Legii dołączył jedynie Patryk Sokołowski, który do końca 2021 roku był związany z Piastem Gliwice.