Potentaci chcą piłkarza Legii Warszawa. Chce się tylko uwolnić

Chociaż piłkarze Legii Warszawa w Dubaju przygotowują się do rundy wiosennej ekstraklasy, a Mahir Emreli znalazł się wśród zawodników powołanych na zgrupowanie, to Azer nie trenuje z zespołem, tylko rozmyśla, jak uwolnić się od stołecznego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót do reprezentacji Polski? "Miał znakomitą końcówkę roku"

- Mahir się nie pojawił, bez jakiejkolwiek informacji do mnie lub do drużyny. Z klubu otrzymałem informację, że prawdopodobnie nie pojawi się na naszym zgrupowaniu. Dla mnie istotne jest tylko to, kto chce grać w tym zespole, a kto nie. To bardzo prosta sprawa. Jeśli ktoś nie zamierza być w Legii, wolę o tym wiedzieć jak najszybciej - powiedział Aleksandar Vuković w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Legia Warszawa daje 700 tysięcy euro za wymarzonego piłkarza! Jest reakcja klubu

Wszystko przez to, co wydarzyło się po grudniowym meczu z Wisłą Płock (0:1), kiedy autokar z zespołem został zaatakowany przez grupę chuliganów. Emreli, tak samo jak Luquinhas, ucierpiał najmocniej i choć pierwotnie wyrażał chęć pozostania w Legii, to ostatecznie podjął decyzję o opuszczeniu klubu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ale to takie łatwe nie będzie. Zwłaszcza że prawnicy zawodnika poszli z mistrzami Polski na wojnę. Przedstawiciele Emreliego przysłali do Legii pismo, w którym domagali się jednostronnego zerwania kontraktu z winy klubu oraz wypłacenia zawodnikowi reszty finansowych należności. Co oczywiste Legia na takie warunki rozstania się nie godzi, więc sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie.

Turcy zainteresowani Emrelim

Mimo że Emreli ma ważny kontrakt w Warszawie i nie rozmawiał z władzami klubu o pozwoleniu na zmianę pracodawcy, to w mediach coraz częściej pojawiają się nazwy kolejnych klubów, które chętnie zatrudniłyby Azera. Niedawno portal Azerisport.com informował, że napastnikiem zainteresowane jest Dinamo Zagrzeb.

Teraz do gry weszli Turcy. Portal Ntvspor.net poinformował, że zawodnika chcą Basaksehir oraz Galatasaray. Informacje te są zbieżne z tym, o czym niedawno informowała matka zawodnika, która w mediach społecznościowych przekazywała, że jej syn szuka klubu w Turcji.

Jan Bednarek znowu strzela w Premier League! Kapitalna forma Polaka [WIDEO]

Emreli trafił do Legii latem zeszłego roku z azerskiego Karabachu. 24-latek wystąpił w 33 meczach, w których strzelił 11 goli i miał dwie asysty.