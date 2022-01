Legia Warszawa daje 700 tysięcy euro za wymarzonego piłkarza! Jest reakcja klubu

Legia Warszawa od 6 stycznia przebywa na zgrupowaniu w Dubaju, na którym przygotowuje się do drugiej części sezonu Ekstraklasy. Na zgrupowanie nie udali się Andre Martins oraz Kacper Kostorz, którzy dostali zgodę na opuszczenie Wojskowych. Martins jest coraz bliżej związania się z Hapoelem Beer Szewa, natomiast Kostorz podpisał 4,5-letnią umowę z Pogonią Szczecin, obecnym wiceliderem Ekstraklasy. Na razie do Legii dołączył jedynie Patryk Sokołowski, który do końca 2021 roku był związany z Piastem Gliwice.

Media: Legia Warszawa wciąż walczy o Deiana Sorescu. Jest konkretna oferta

Rumuński oddział Eurosportu informuje, że Dinamo Bukareszt otrzymało ofertę w wysokości 700 tysięcy euro za Deiana Sorescu od Legii Warszawa. Ta oferta nie zadowala jednak władz klubu ze stolicy Rumunii i chce uzyskać za Sorescu przynajmniej milion euro. Jeszcze kilka dni temu faworytem do sprowadzenia defensora była Universitatea Craiova, która złożyła za niego konkretną ofertę w wysokości 800 tysięcy euro.

Legia Warszawa walczy o Deiana Sorescu od lata zeszłego roku. Wtedy transfer nie doszedł do skutku, ponieważ Legia nie spełniła wymagań Dinama - Sorescu miał kosztować 1,4 mln euro. Takiej wyceny dokonał syndyk sądowy na podstawie portalu Transfermarkt, co tylko wywołało uśmiech wśród działaczy Wojskowych. "Dinamo jest zdesperowane, od lat nie płacą za transfery. Potrzebują jednak pieniędzy i Sorescu jest jedynym graczem, za którego mogą dostać dobrą ofertę" - mówił Cristian Cernodolea, agent Sorescu w rozmowie z weszlo.com.

Legia szuka też nowego rywala dla Filipa Mladenovicia. Spogląda w stronę Grecji

Rumuński portal sport.ro informuje, że Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem Cristiana Ganei, defensora Arisu Saloniki. Rumun w latach 2018-2020 był związany z Athletikiem Bilbao, a jego obecny kontrakt jest ważny do końca czerwca tego roku, co oznacza, że nie będzie wiele kosztował. Poza Legią Warszawa sytuację Ganei obserwuje Panathinaikos Ateny. 29-latek zagrał w 18 meczach w tym sezonie w barwach Arisu we wszystkich rozgrywkach.