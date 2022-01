Świetne informacje dla kibiców Legii. Telewizja pokaże najbliższe mecze

Aleksandar Vuković powołał 35 piłkarzy na zgrupowanie w Dubaju, które odbywa się w dniach 6-22 stycznia. Kilku z zawodników nie przybyło na czas z powodu zakażeń koronawirusem - w tym gronie znalazł się m.in Filip Mladenović, Lirim Kastrati czy Mattias Johannson. Z klubu odchodzą Andre Martins oraz Kacper Kostorz po zgodzie od Aleksandara Vukovicia. Kostorz dołączył do Pogoni Szczecin, a Martins jest blisko porozumienia z Hapoelem Beer Szewa. Na razie jedynym nowym piłkarzem Wojskowych został Patryk Sokołowski.

TVP Sport wychodzi naprzeciw kibicom Legii Warszawa. Będzie można obejrzeć wszystkie sparingi

TVP Sport poinformowało, że przeprowadzi transmisje ze wszystkich meczów Legii Warszawa w trakcie zimowego zgrupowania w Dubaju. Mistrzów Polski na zgrupowaniu czekają trzy mecze kontrolne, odpowiednio z bułgarskim Botewem Płowdiw (15 stycznia), rosyjskim Krasnodarem (19 stycznia) oraz łotewską Rigą (20 stycznia). Wszystkie mecze Legii rozpoczynać się będą o godzinie 13:00, a retransmisja meczu z Botewem pojawi się na antenie TVP Sport o 23:40 w sobotę 15 stycznia.

Na liście powołanych zawodników znalazł się Mahir Emreli, ale jego obecności w Dubaju nie należy się spodziewać, ponieważ pozwał do sądu Legię Warszawa i domaga się zwrotu zaległości finansowych, które klub rzekomo ma mieć wobec niego. "Są w życiu sytuacje, w których poznajemy, kto jakim jest człowiekiem. Ja wiem, jaki jest Luquinhas, dziś natomiast nie wiem, kim jest Emreli" - powiedział Aleksandar Vuković na łamach "Przeglądu Sportowego".

Po powrocie do Polski Legię czekają dwa mecze sparingowe: 28 stycznia czeka ich mecz z GKS-em Tychy, natomiast dzień później sprawdzą się w spotkaniu z Radomiakiem Radom. Mecze Legii Warszawa na zgrupowaniu w Dubaju można obejrzeć nie tylko w TVP Sport, ale też w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Mistrzowie Polski wrócą do rywalizacji w Ekstraklasie 4 lutego tego roku, kiedy to zagrają na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.