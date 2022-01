Wisła Kraków ujawniła nazwisko nowego piłkarza! "To jest napad"

Wisła Kraków ma za sobą kolejną nieudaną rundę. Krakowski zespół zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli i ma przewagę pięciu punktów nad strefą spadkową. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak skutecznego, bramkostrzelnego napastnika. Jan Kliment i Felicio Brown Forbes łącznie strzelili cztery gole w lidze, czyli tyle samo co stoper Michal Frydrych.

Jednym z priorytetów Wisły na zimowe okienko było więc sprowadzenie napastnika. Wisła ściągnęła do siebie Zdenka Ondraska, ale nie poprzestała na tym. We wtorek klub ogłosił podpisanie kontraktu z nowym zawodnikiem. To 28-letni Hiszpan Luis Fernandez.

Wisła Kraków ma nowego napastnika. "Liczymy, że będzie dużym wzmocnieniem"

Fernandez podpisał tylko półroczny kontrakt, bo w Krakowie będzie starał się odbudować. Od kwietnia 2021 roku rozegrał tylko dwa spotkania. Od lipca zeszłego roku był zawodnikiem klubu Khor Fakkan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To właśnie w barwach tego klubu rozegrał dwa mecze. Miało to miejsce we wrześniu.

Wcześniej występował w Grecji i to był znacznie bardziej udany epizod w jego karierze. Od 2019 roku występował w Asterasie Tripoli. W tym zespole w ciągu dwóch lat zdobył 18 goli i zaliczył pięć asyst. Jeszcze wcześniej reprezentował barwy hiszpańskich klubów – Deportivo La Coruna, CD Lugo, SD Huesca, Alcorcon i UCAM Murcia.

- Luis powinien dodać nam jakości i różnorodności w ofensywie. To piłkarz o zaawansowanych umiejętnościach technicznych, liczymy, że będzie dużym wzmocnieniem, zapewniając nam bramki i dając kibicom emocje. Podpisał z "Białą Gwiazdą" krótki kontrakt, ale klub posiada jednostronną możliwość jego przedłużenia - powiedział Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków.

Luis Fernandez to trzeci transfer Wisły Kraków w tym oknie transferowym. Wcześniej do klubu po trzech latach wrócił Zdenek Ondrasek. Do zespołu dołączył też szwedzki obrońca Sebastian Ring. Aktualnie Wisła przygotowuje się do nowej rundy w swojej bazie w Myślenicach. Od 15 do 27 stycznia zespół będzie przebywał na zgrupowaniu w Turcji. 6 lutego Wisła wróci do gry w ekstraklasie meczem z Rakowem Częstochowa.