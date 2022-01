Bogactwo! Lech Poznań zarobił miliony. Rekordowe zyski klubu

"Kolejorz" ma się czym pochwalić. Z dokumentów finansowych, które klub przedstawił w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że w minionym sezonie osiągnął największe przychody z działalności operacyjnej w historii. Do tego wszystkiego w sprawozdaniu można trafić na informację o zysku netto klubu. Ten sięga prawie 50,5 mln złotych. To ogromna kwota jak na polskie warunki i większa o ponad 50 mln niż w ubiegłym roku.

Rekordowy zyski Lecha Poznań mimo nieudanego sezonu

Takie liczy robią wrażenie, zwłaszcza kiedy spojrzymy na miejsce w tabeli ekstraklasy, które zajęli piłkarze z Poznania. W sezonie 2020/2021 Lech był dopiero 11. Za taką pozycję klub otrzymał 15,6 mln zł premii. To dwa razy mniej niż Legia Warszawa, która sięgnęła po mistrzostwo.

Co zatem pozwoliło Lechowi na tak dobry wynik finansowy? Między innymi świetne transfery. Według informacji przekazanych przez Transfermarkt, na sprzedaży Jakuba Modera, Kamila Jóźwiaka i Roberta Gumnego klub zarobił blisko 78 mln zł. Możliwe, że całości tej kwoty nie ma jednak we wspomnianym sprawozdaniu. To przez to, że często środki za takie transfery rozkładane są na raty.

Ten rok dla Lecha Poznań też rozpoczął się od dobrej transakcji. Chodzi o transfer Jakuba Kamińskiego, który za 10 mln euro (plus dodatki) trafi do VfL Wolfsburg. A zyski wykazane w sprawozdaniu za okres od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 roku władze "Kolejorza" w kwocie nieco ponad 24 mln zł przeznaczą na pokrycie strat z lat ubiegłych. Pozostałe ponad 26 mln trafi na zasilenie kapitału zapasowego.

Sezon 2021/2022 Lech może zakończyć z jeszcze lepszym wynikiem finansowym. To dlatego, że znakomicie radzi sobie w rozgrywkach ekstraklasy. Aktualnie ekipa z Poznania prowadzi w ligowej tabeli z czterema punktami przewagi nad Pogonią Szczecin. Sięgnięcie po tytuł da wyższą premię z ekstraklasy, ale klub może też powalczyć o awans do fazy grupowej europejskich pucharów. To prawdopodobnie dałoby już rekordowe zyski, z których bardzo cieszyliby się przy Bułgarskiej.