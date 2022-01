Oficjalnie! Brut-Bet Termalica ma nowego trenera. Wielki powrót do Polski

"Zarząd Bruk-Bet Termalica informuje, iż nowym szkoleniowcem „Słoni" został 52-letni Czech, Radoslav Latal" - czytamy na oficjalnej stronie klubu. Czech zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza, który rzucił pracę w małopolskim klubie po dwóch dniach. Powodem jego decyzji miała być niezgodność ustaleń z rzeczywistością w zakresie transferów oraz organizacji klubu.

Radoslav Latal nowym trenerem Bruk-Betu Termaliki

Latal podpisał kontrakt z klubem do czerwca 2023 roku. Dla czeskiego szkoleniowca będzie to powrót do ekstraklasy, gdyż w przeszłości z powodzeniem prowadził Piast Gliwice, z którym w sezonie 2015/2016 zdobył wicemistrzostwo kraju. Pracę w śląskim klubie podejmował dwukrotnie. Poza tym Czech pracował także Baniku Ostrawa, MFK Koszyce, Dynamie Brześć. Przed podjęciem pracy w Bruk-Bet Termalice był przez dwa lata w Sigmie Ołomuniec, z którą zajmował 11. oraz 9. miejsce w lidze.

Lata to wielokrotny reprezentant kraju (11 meczów dla Czechosłowacji, 47 dla Czech) i uczestnik mistrzostw Europy (1996, 2000). Grał m.in. w Dukli Praga, Baniku Ostrawa oraz Schalke, z którym wygrał Puchar UEFA i Puchar Niemiec.

Główny zadaniem Czecha będzie utrzymanie Bruk-Betu Termaliki w ekstraklasie. Klub zajmuje 18. miejsce w tabeli z 12 punktami na koncie (sześć punktów straty do bezpiecznej pozycji). W rundzie jesiennej zespół prowadził Mariusz Lewandowski, który wprowadził go do ekstraklasy.