Oficjalnie: Koniec sagi z Markiem Papszunem! Podpisał nowy kontrakt z Rakowem

"Marek Papszun podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa nie zostanie trenerem Legii Warszawa i niemal na pewno przedłuży kontrakt z wicemistrzami Polski" - pisaliśmy kilka dni temu. W niedzielę wieczorem te doniesienia potwierdziły się, o czym poinformował oficjalnie klub z Częstochowy.

Papszun przedłużył kontrakt z Rakowem do czerwca 2023!

Marek Papszun zdecydował się przedłużyć kontrakt z Rakowem Częstochowa do końca czerwca 2023 roku. Dotychczasowa umowa wiązała go z wicemistrzami Polski jedynie do końca obecnego sezonu, co w dużej mierze przełożyła się na doniesienia o możliwej przeprowadzce szkoleniowca do Legii Warszawa.

- Przez ostatnie lata klub rozwijał się w szybkim tempie. Cieszę się, że będę mógł kontynuować swoją misję i walczyć o to, by ta tendencja się utrzymała - powiedział Papszun, cytowany przez oficjalną stronę Rakowa. - Raków wiele dla mnie znaczy i wierzę, że najlepsze dopiero przed nami. Chciałbym podziękować za zaufanie władzom klubu. Wraz ze sztabem i zespołem zrobimy wszystko, by wspinać się na coraz wyższy poziom i dawać radość kibicom w Częstochowie - dodał.

- To dla nas wszystkich bardzo szczególny moment – powiedział właściciel klubu Michał Świerczewski. - Dziś potwierdziło się, że warto budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Byliśmy zdeterminowani, by trener kontynuował pracę w klubie. Cieszę się z podpisania nowej umowy z Markiem Papszunem, bo wszyscy wiemy, jak ważny przed nami czas.

Marek Papszun prowadzi Raków Częstochowa od 2016 roku. Z klubem spod Jasnej Góry awansował z II ligi do ekstraklasy. W ostatnim sezonie zdobył wicemistrzostwo Polski, dokładając do tego jeszcze Puchar Polski, Superpuchar oraz pierwszy w historii klubu awans do europejskich pucharów. Raków Papszuna był bliski kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, a trener — dzięki tym wynikom — zaczął być postrzegany jako jeden z najlepszych polskich szkoleniowców.

Papszun prowadził Raków już w 224 oficjalnych meczach, w tym 86 w ekstraklasie. Jego drużyna obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli ze stratą sześciu punktów do prowadzącego Lecha Poznań.