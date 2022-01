Wielki powrót do Wisły Kraków! Po trzech latach. Oficjalnie

33-letni Zdenek Ondrasek po raz pierwszy trafił do Wisły Kraków w styczniu 2016 roku za darmo z norweskiego Tromsoe. I w Polsce strzelił 21 goli i zaliczył 10 asyst w 69 meczach, dzięki czemu w styczniu 2019 roku zapracował sobie na transfer do występującego w amerykańskiej MLS FC Dallas (odszedł po wygaśnięciu umowy). Strzelił tam dziewięć goli i zaliczył trzy asysty w 25 meczach. We wrześniu 2020 roku wrócił do Europy - przeszedł do VIktorii Pilzno za 800 tys. euro, by w lipcu 2021 przejść do FCSB, a już w sierpniu do norweskiego Tromsoe. W obu klubach jednak nie grał, jego kontrakt wygasł, dzięki czemu mógł bez przeszkód podpisać kontrakt z Wisłą.

Zdenek to nasz człowiek, to piłkarz, który pomoże nam na boisku, ale też w szatni. Planowaliśmy przebudowę linii ataku i Zdenek jest jej pierwszą częścią. Wierzymy, że jego umiejętności połączone z niesamowitą ambicją i charakterem przełożą się bezpośrednio na liczbę zdobywanych przez Wisłę punktów, a samo jego pozyskanie zwiększy rywalizację o miejsce w pierwszej jedenastce

- powiedział Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły Kraków o siedmiokrotnym reprezentancie Czech. Wisły, która dopiero co sprzedała Yaw Yeboaha - Ghańczyk w półtora roku strzelił 10 goli i zaliczył pięć asyst, czym zapracował sobie na transfer do amerykańskiego Columbus Crew >>