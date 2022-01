Jest chętny na transfer Emreliego. To silny europejski klub

Chociaż Mahir Emreli znalazł się w kadrze Legii Warszawa na zgrupowanie w Dubaju, to zawodnik na pierwszych zajęciach przy Łazienkowskiej jednak się nie stawił. Przedstawiciele piłkarza przysłali za to do klubu pismo, w którym poinformowali, że rozpoczęli procedurę jednostronnego zerwania kontraktu z winy klubu.

Chodzi oczywiście o sytuację, do jakiej doszło po grudniowym meczu z Wisłą Płock (0:1). Autokar z zawodnikami Legii został zaatakowany przez chuliganów, a w napaści najmocniej ucierpieli Luquinhas i Emreli. O ile pierwszy dał się przekonać do pozostania przy Łazienkowskiej, o tyle drugi zakomunikował, że w Legii już nie zagra.

Dinamo Zagrzeb zainteresowane Emrelim?

Od tamtej pory pojawiło się kilka klubów zainteresowanych Emrelim. Piłkarzem miał interesować się węgierski MOL Fehervar, zaś matka zawodnika poinformowała niedawno, że jej syn negocjuje umowę w Turcji. Zmiana klubu nie będzie jednak łatwa, bo Legia nie zamierza odpuszczać w sprawie i nie zgodzi się na rozwiązanie umowy z zawodnikiem.

Na dalszy ciąg historii czekać ma też Dinamo Zagrzeb. Jak poinformował portal Azerisport.com, mistrzowie Chorwacji chcieliby legionistę u siebie już zimą, jednak wiele zależy od tego, jak potoczą się jego losy w Warszawie. Chociaż Legia nie ma zamiaru iść na rękę Azerowi, to wydaje się, że będzie w stanie sprzedać go za rozsądną, niewygórowaną kwotę.

Emreli trafił do Legii latem zeszłego roku z azerskiego Karabachu. 24-latek wystąpił w 33 meczach, w których strzelił 11 goli i miał dwie asysty.