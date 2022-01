Wisła Kraków szykuje wielki powrót. Transfer na ostatniej prostej

Runda jesienna w wykonaniu Wisły Kraków nie była najlepsza. Po pierwszej połowie sezonu ekstraklasy drużyna prowadzona przez Adriana Gulę zajmuje dopiero 13. miejsce, przez co wskazano, że konieczne jest dokonanie kilku wzmocnień. Będą one istotne zwłaszcza wtedy, gdy dojdzie do nieuchronnego odejścia Yawa Yeboaha.

Ondrasek coraz bliżej powrotu do Wisły

Z informacji przekazanych przez WP SportoweFakty wynika, że bliski powrotu do klubu jest Zdenek Ondrasek. Coraz więcej wskazuje na to, że czeski napastnik będzie pierwszym zimowym wzmocnieniem "Białej Gwiazdy", co byłoby jego powrotem do krakowskiego klubu po nieco ponad dwóch latach przerwy.

W obecnym sezonie Zdenek Ondrasek reprezentował barwy już dwóch klubów - rumuńskiego FCSB i norweskiego Tromsø IL. Biorąc jednak pod uwagę, że liga norweska gra w systemie wiosna-jesień, nie będzie żadnych przeszkód przed tym, aby Ondrasek zasilił szeregi trzeciego klubu w jednym sezonie.

Ondrasek dodatkową opcją dla Guli?

Doświadczony napastnik docelowo miałby być wzmocnieniem Wisły Kraków, jednak nie będzie stanowił o sile jej ofensywy. 33-latek ma być dodatkową opcją dla Adriana Guli w ataku. Rzekomo w planach klubu znajduje się sprowadzenie jeszcze innych piłkarzy o nastawieniu ofensywnym, dla których Ondrasek mógłby być swego rodzaju nauczycielem.

Zdenek Ondrasek trafił do Wisły Kraków w styczniu 2016 roku i grał dla niej przez trzy kolejne lata. W tym czasie rozegrał 69 meczów w barwach "Białej Gwiazdy" i strzelił w tym czasie 21 bramek. Potem, poza FCSB i Tromsø IL reprezentował jeszcze barwy amerykańskiego FC Dallas.