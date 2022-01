Alarm w Legii Warszawa. Pięciu piłkarzy nie poleci do Dubaju. Vuković ma problem

Już w czwartek piłkarze Legii Warszawa wylecą do Dubaju, gdzie do 22 stycznia będą przygotowywać się do rundy wiosennej ekstraklasy. Podobnie jak przed rokiem legioniści skorzystają z obiektów Jebel Ali Sports Center.

W trakcie zgrupowania legioniści zagrają trzy sparingi. 15 stycznia ich rywalem będzie Botew Płodwiw, który w ubiegłym sezonie zajął 10. miejsce w lidze bułgarskiej. 19 stycznia Legia zagra z rosyjskim FK Krasnodar, a dzień później z FK Olympic z Uzbekistanu.

W czwartek Legia podała kadrę, która poleci do Dubaju. W zespole znalazło się kilku młodych zawodniów rezerw jak Maciej Kikolski, Patryk Pierzak, Igor Strzałek, Kacper Skwierczyński, Wiktor Kamiński, Mateusz Grudziński, Karol Noiszewski czy Jakub Kwiatkowski.

Problemy zdrowotne w Legii

W kadrze zalazł się też nowy piłkarz Legii - Patryk Sokołowski - który w czwartek związał się z klubem 2-letnim kontraktem. Na liście jest też Mahir Emreli, który jednak nie stawił się na środowym treningu i będzie robił wszystko, by Legię opuścić.

Nie jest to jedyny piłkarz, który na liście się znalazł, a przynajmniej na razie do Dubaju nie poleci. Tak samo jest z Kikolskim, Mattiasem Johanssonem, Filipem Mladenoviciem, Lirimem Kastratim oraz Lindsay'em Rosem. Ci zawodnicy nie wsiedli jednak do samolotu z powodu zakażenia koronawirusem.

"Zawodnicy Ci pozostają w izolacji i dołączą do reszty drużyny w trakcie zgrupowania, o czym będziemy na bieżąco informować" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Po 18 meczach Legia zajmuje dopiero 17. miejsce w ekstraklasie, znajdując się w strefie spadkowej. Legioniści zdobyli raptem 15 punktów i do bezpiecznej pozycji tracą trzy punkty. Zespół Aleksandara Vukovicia ma jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.