Pierwszy zimowy transfer Legii Warszawa potwierdzony! Oficjalnie

Pierwsza połowa tego sezonu ekstraklasy była dla Legii Warszawa do zapomnienia. Mistrzowie Polski zakończyli rundę jesienną na miejscu w strefie spadkowej, a ponadto pożegnali się z grą w Lidze Europy. W obliczu takiej sytuacji klub rozpoczął wzmacnianie drużyny przed rundą wiosenną.

Patryk Sokołowski pierwszym zimowym wzmocnieniem Legii

Do tej pory w zimowym okienku transferowym w Legii doszło do kilku mniej istotnych ruchów. Z wypożyczenia do Arki Gdynia wrócił Maciej Rosołek, natomiast do pierwszej dołączyło trzech graczy drugiego zespołu - Tomasz Nawotka, Rui Gomes i Karol Noiszewski.

Patryk Sokołowski jest pierwszym ważnym wzmocnieniem "Wojskowych". 27-letni środkowy pomocnik na najwyższym szczeblu rozgrywkowym rozegrał 95 meczów i ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną. Rozegrał w jej trakcie wszystkie 19 meczów dla Piasta Gliwice, będąc jedną z najważniejszych postaci drużyny Waldemara Fornalika.

Powrót Sokołowskiego do Legii

Patryk Sokołowski jest wychowankiem Legii Warszawa, jednak na początku swojej kariery nie zanotował ani jednego występu w pierwszej drużynie "Wojskowych". W sierpniu 2014 roku przeniósł się z drugiego zespołu do Znicza Pruszków. Następnie, w lutym 2015 roku pomocnik trafił do Olimpii Elbląg, z której w 2017 roku przeniósł się do Wigier Suwałki.

Od lipca 2018 roku Patryk Sokołowski był zawodnikiem Piasta Gliwice, z którym to w pierwszym sezonie sięgnął po mistrzostwo Polski. Łącznie dla klubu rozegrał 112 meczów, w których strzelił 11 goli, z czego pięć trafień zanotował w obecnym sezonie ekstraklasy.