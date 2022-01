Media: Gwiazda opuszcza Wisłę Kraków! Transfer za dwa miliony dolarów

O odejściu Yawa Yeboaha z Wisły Kraków już zimą mówi się już od kilku tygodni. Mówiło się o meksykańskim Atletico San Luis czy amerykańskim DC United. Wszystko wskazuje jednak na to, że reprezentant Ghany trafi do innego klubu Major League Soccer.

Amerykańskie media: Yaw Yeboah w Columbus Crew za 2 miliony dolarów

O możliwości transferu Yeboaha do Columbus Crew napisał we wtorek na Twitterze Janekx89, w środę potwierdzają to amerykańskie media, które twierdzą, że przenosiny Ghańczyka do Columbus są już przesądzone.

Dziennik "The Columbus Dispatch" poinformował, że Yaw Yeboah trafi do Columbus Crew za dwa miliony dolarów, a sam 24-latek ma podpisać z klubem z MLS wieloletni kontrakt, na bazie którego będzie zarabiał więcej niż 612 tysięcy dolarów rocznie ograniczane przez limit płacowym MLS.

Yeboah nie będzie jednym z trzech "designated players", czyli zawodników, którym klub może zaproponować zdecydowanie więcej niż wspomniany limit. Na takiej zasadzie do MLS trafiali David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimović, David Villa, Thierry Henry czy Andrea Pirlo, a w połowie roku do Toronto FC ma się przenieść kapitan Napoli Lorenzo Insigne.

Różnica między limitem płacowym a pensją Yeboaha ma być jednak pokryta przez "targeted allocation money" czyli część budżetu wynoszącą 2,8 miliona dolarów, którą kluby MLS mogą pokrywać tego typu wydatki.

Źródła związane z Wisłą Kraków na razie na ten temat milczą. Być może dlatego, że finalizacja transferu Yeboaha z Polski do MLS może się dłużyć tygodniami ze względu na wszystkie kwestie wizowe i formalności związane z przeprowadzką zawodnika do Stanów Zjednoczonych. Trwa to około 10-14 dni. W przeszłości przekonywali się o tym Przemysław Frankowski, Patryk Klimala czy Jarosław Niezgoda.

Yaw Yeboah rozegrał dotąd w barwach Wisły Kraków 47 spotkań ligowych, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył trzy asysty. W tym sezonie jego bilans to 19 meczów, 5 bramek i 1 asysta.