Kacper Kozłowski podpisał kontrakt z Brighton & Hove Albion. Zanim zagra w Premier League, kolejną rundę spędzi na wypożyczeniu w Royale Union St-Gilloise. - Dla Kozłowskiego to był odpowiedni moment na transfer. Jest dużym talentem i pewnie gdyby nie wypadek samochodowy, to może już pół roku wcześniej nie byłoby go w ekstraklasie - mówi Tomasz Lipiński, dziennikarz Canal+ Sport.

