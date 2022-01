Wielki talent Lecha blisko transferu. "Wydaje się, że obie strony są już zdecydowane"

Sześć goli i cztery asysty - to dorobek Jakuba Kamińskiego po 19 meczach, jakie rozegrał jesienią w barwach Lecha Poznań. 19-letni skrzydłowy rozwija się wzorcowo, stanowi o sile ataku drużyny Macieja Skorży, czym przyciągnął uwagę zagranicznych klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bardzo duże, poważne kwoty". Kulesza mówi, co grozi Sousie [SPORT.PL LIVE]

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie Kamińskiego w Lechu już nie będzie. Zawodnikiem miały interesować się m.in. RB Lipsk czy Borussia Dortmund. Krzysztof Stanowski poinformował jednak, że piłkarz jest o krok od transferu do VfL Wolfsburg.

Po pół roku chce odejść z ekstraklasy. Żali się na klub w rodzimych mediach

Kamiński blisko Wolfsburga

- Jakub Kamiński coraz bliżej Wolfsburga, wydaje się, że obie strony są na siebie już zdecydowane - pytanie czy już zimą, czy dopiero latem. Menedżer Bartłomiej Bolek ma dobry przelot z tym klubem, wcześniej umieścił tam Bartosza Białka - napisał na Twitterze Stanowski.

Świetny występ Polaków! Mamy półfinał ATP Cup

Wydaje się, że Kamiński odejdzie z Lecha dopiero latem. Już wcześniej i zawodnik, i najważniejsze osoby w klubie zapowiadały, że do transferu na pewno nie dojdzie w tym okienku transferowym. Gdyby jednak stało się inaczej, to najprawdopodobniej niemiecki klub od razu wypożyczyłby Kamińskiego do Lecha do końca obecnych rozgrywek.

VfL Wolfsburg to obecnie 13. drużyna 1. Bundesligi. Spekuluje się, że Lech na transferze swojej gwiazdy zarobi około 10 milionów euro.

Dla klubu z Poznania zatrzymanie Kamińskiego jest najważniejszym zadaniem w zimowym okienku transferowym. Zespół Skorży jest faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski na stulecie klubu, który nie chce osłabiać się przed decydującymi miesiącami. Po 19 kolejkach Lech prowadzi w lidze z 41 punktami. Poznaniacy mają cztery punkty więcej od Pogoni Szczecin i sześć więcej od Rakowa Częstochowa.