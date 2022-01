Kluczowy piłkarz Legii podjął decyzję. Jego żona pokazała zdjęcie z lotniska

Do bulwersującej sytuacji doszło po porażce Legii z Wisłą Płock (0:1) z 12 grudnia zeszłego roku. Kibice mieli zatrzymać wracający autokar, wejść do niego i uderzyć kilku piłkarzy w twarz. Jednym z tych, którzy najbardziej ucierpieli był Luquinhas. Od kibiców oberwał także Mahir Emreli, który już poinformował Legię Warszawa, że wszczął procedurę rozwiązania kontraktu z winy klubu. Legia zareagowała i przekazała, że nie ma zamiaru ugiąć się przed zawodnikiem i jego przedstawicielami.

Media: Luquinhas leci z Legią do Dubaju, a jego żona dziękuje kibicom za wsparcie

Portal legia.net informuje, że Luquinhas pojawi się w ośrodku treningowym Legii Warszawa w środę 5 stycznia i przejdzie test na obecność koronawirusa przed wylotem z drużyną na zgrupowanie do Dubaju. Jessica Vidal, żona Luquinhasa udokumentowała wylot zawodnika Legii w poniedziałkowe popołudnie. Vidal zwróciła się też do kibiców Wojskowych na Twitterze. "Bardzo dziękuję Wam, kibicom Legii, za wyrazy wsparcia. Dziękujemy wraz z mężem" - czytamy.

Portal WP SportoweFakty informował w połowie grudnia zeszłego roku, że Luquinhas nie zamierza dążyć do natychmiastowego odejścia z Legii Warszawa czy też do rozwiązania kontraktu. "W mojej opinii to, co się wydarzyło, jest absolutnie nie do przyjęcia. Przecież niedawno mieliśmy do czynienia z czymś podobnym w Sportingu" - mówił Pedro Torrao, menedżer Luquinhasa. Aleksandar Vuković w programie #LegiaTalk przyznał wprost, że liczy na obecność pomocnika w drugiej części sezonu. "Chciałbym, aby był tutaj za wszelką cenę. Jak będzie trzeba, to poproszę o to na kolanach" - powiedział.

Luquinhas występuje w Legii Warszawa od lipca 2019 roku, kiedy to opuścił portugalskie Desportivo Aves za milion euro. Od tego czasu pomocnik zagrał w 110 meczach w barwach Wojskowych we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 12 bramek oraz zanotował 18 asyst. Jego kontrakt z Legią Warszawa jest ważny do końca czerwca 2024 roku.