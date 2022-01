Jest reakcja Legii Warszawa na pismo Mahira Emrelego! Stanowcza

Już od dłuższego czasu pojawiały się informacje, że Mahir Emreli będzie chciał rozwiązać zimą kontrakt z Legią Warszawa. Powodem takiej decyzji piłkarza miała być sytuacja po meczu z Wisłą Płock. Wówczas kibice mistrzów Polski zatrzymali autokar z zespołem i pobili kilku zawodników, w tym właśnie Emreliego.

Zobacz wideo Legenda Legii jednoznacznie: Jest winny chaosu. "To nie jest katastrofa. To skandal"

Emreli ogłosił zamiary. Legia nie chce się ugiąć. Piłkarz ma stawić się w Warszawie

We wtorek piłkarz poczynił pierwszej kroki w tym celu. Według doniesień Weszło Azer wysłał pismo do działaczy klubu, w którym przekazał informację o wszczęciu procedury rozwiązania kontraktu z winy klubu. Zawodnik podał w nim, że ucierpiał psychicznie w trakcie napaści kibiców i w takiej sytuacji nie jest w stanie grać w Legii.

Portal Legia.net potwierdził, że klub rzeczywiście otrzymał pismo od przedstawiciela piłkarza. Legia zdecydowała się także natychmiast zareagować na ruch zawodnika. "Klub nie ma zamiaru ugiąć się przed zawodnikiem i jego przedstawicielami. Emreli zostanie wezwany do stawienia się w Warszawie i pojechania z zespołem na zgrupowanie w Dubaju" - czytamy na Twitterze.

Na razie nie wiadomo, co na to sam piłkarz i jego przedstawiciel. Czasu ma jednak niewiele, gdyż planowo zawodnicy Legii mają zjawić się w klubie 5 stycznia, aby odbyć badania sprawnościowe po urlopach. Wylot na zgrupowanie do Dubaju nastąpi dzień później.

Co ciekawe, jeszcze kilkanaście dni temu zawodnik wypowiedział się w takim tonie, że nic nie wskazywało na to, że zdecyduje się podjąć tak zdecydowane kroki. - Na razie jestem na urlopie i cieszę się wakacjami. Jestem też zawodnikiem Legii i nic więcej nie wiem. Po nowym roku prawdopodobnie wrócę do Polski i polecę z zespołem na zgrupowanie do Dubaju. Ale teraz nie myślę o tym, co się wydarzy - mówił w rozmowie z azerskim portalem football-plus.az.

Emreli zdobył w tym sezonie 11 goli w 33 meczach w barwach Legii Warszawa. Azer związany jest z klubem kontraktem do czerwca 2024 roku.