Legia Warszawa o krok od pierwszego zimowego transferu. Negocjacje na finiszu

Legia Warszawa przygotowuje się do rundy wiosennej na obozie przygotowawczym w Dubaju. Trener Aleksandar Vuković chciałby mieć tam do dyspozycji jak największą ilość zawodników do sprawdzenia, aby mieć z czego wybierać. Dla klubu ze stolicy będzie to bardzo trudna przeprawa, więc potrzebne są również odpowiednie wzmocnienia. Nad nimi pracuje już intensywnie nowy dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bardzo duże, poważne kwoty". Kulesza mówi, co grozi Sousie [SPORT.PL LIVE]

Legia Warszawa coraz bliżej pierwszego zimowego transferu. Wychowanek wraca na Łazienkowską

Pierwszym ruchem Legii Warszawa w zimowym okienku transferowym będzie prawdopodobnie podpisanie kontraktu z Patrykiem Sokołowskim. Już od kilku dni media informowały o zainteresowaniu mistrzów Polski 27-letnim pomocnikiem, który wraz z końcem roku przestał być zawodnikiem Piasta Gliwice.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mahir Emreli podjął decyzję! Trzęsienie ziemi w Legii Warszawa

Z najnowszych doniesień przekazanych we wtorek przez portal Legia.Net negocjacje z Patrykiem Sokołowskim są na etapie finalizacji i prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni dojdzie do podpisania kontraktu. Piłkarza czekają jeszcze testy medyczne, a po nich poleci do Dubaju, aby dołączyć do drużyny.

Skandaliczny atak. To się nie mieści w głowie. Co on sobie myślał? [WIDEO]

Dla Sokołowskiego byłby to powrót do Legii po dziewięciu latach. 27-letni pomocnik jest wychowankiem klubu ze stolicy, do którego dołączył w 2000 roku. W 2013 roku przeniósł się do Olimpii Elbląg, a następnie grał w Zniczu Pruszków i Wigrach Suwałki. W końcu trafił do Piast Gliwice. W tym sezonie rozegrał już w drużynie Waldemara Fornalika 21 spotkań, w których zdobył pięć bramek. Nie zdecydował się jednak na przedłużenie kontraktu z klubem.