Nagła wolta ws. Marka Papszuna i Legii Warszawa. Ogromne pieniądze

Legia Warszawa wkrótce zacznie przygotowania do rundy wiosennej z Aleksandarem Vukoviciem na ławce trenerskiej, ale w tle nadal istnieje temat Marka Papszuna, który miałby zostać szkoleniowcem Legii po sezonie. Dariusz Mioduski otwarcie powiedział, że chciałby mieć trenera Rakowa u siebie. W międzyczasie jednak Marka Gołębiewskiego na stanowisku trenera zastąpił właśnie Vuković, ale przede wszystkim pracę stracił dyrektor sportowy Radosław Kucharski, który został zastąpiony przez Jacka Zielińskiego.

Marek Papszun coraz dalej od Legii Warszawa

W mediach spekulowano, czy Zieliński będzie podzielał wolę Mioduskiego i czy też będzie walczył o sprowadzenie Marka Papszuna. Sam trener jeszcze nie określił, gdzie będzie pracował. Jego kontrakt z Rakowem wygasa w czerwcu tego roku. Papszun miał już rozmawiać z właścicielem Rakowa Michałem Świerczewskim na temat przedłużenia umowy. Papszun w rozmowie z Canal+ Sport twierdził, że jego przyszłość wyjaśni się do końca 2021 roku. Nadal jednak nie wiadomo, który zespół będzie prowadził Papszun. Pojawiły się nawet informacje, że trener Rakowa zwleka z decyzją, bo czeka na rozwiązanie sprawy nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

Nowe informacje w tej sprawie podał portal legia.net. Jak czytamy, aktualnie Papszunowi bliżej aktualnie do Rakowa. Szkoleniowiec miał źle odebrać zmianę na stanowisku dyrektora sportowego. Papszun bowiem dobrze zna się z Kucharskim. Poza tym nowy dyrektor nie upiera się przy kandydaturze Papszuna. - Wiem, że Marek Papszun jest jednym z najlepszych trenerów w ekstraklasie, wiem, jakie ma zalety, widzę też pewne ryzyka związane z zatrudnieniem - twierdził w rozmowie z Romanem Kołtoniem w programie "Prawda Futbolu". Ryzykiem o którym mówił Zieliński mogą być kwestie finansowe.

- Papszun miał dostać w Legii bardzo wysoki kontrakt, mówiło się o kwocie 250 tys. euro rocznie jego pensji. Trzeba pamiętać, że wraz z nim miał przyjść sztab ludzi. Szacunkowo, bo to także zależałoby od zapisów w kontraktach, utrzymanie nowego trenera i jego asystentów kosztowałoby około 600 tys. zł miesięcznie. Po zmianie dyrektora sportowego zaczęto zastanawiać się, czy to nie zbyt dużo - czytamy na legia.net.

Legia na pewno do czerwca będzie pod wodzą Aleksandara Vukovicia. Co dalej? Jeżeli misja Vukovicia zakończy się powodzeniem i wyciągnie on Legię na miejsce w górnej połowie tabeli lub zdobędzie Puchar Polski, to może zostać w klubie na dłużej. Co jeśli nie? Legia celuje w trenera obeznanego z ekstraklasą, który udźwignąłby presję przy Łazienkowskiej. Legia.net wśród kandydatów wymienia Kostę Runjaicia z Pogoni Szczecin czy Dariusza Banasika z Radomiaka Radom.