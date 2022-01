Prezes Pogoni potwierdza transfer Kozłowskiego. "Nie robimy tajemnicy"

Znakomita dyspozycja w ostatnich miesiącach, a także udane wejście do reprezentacji Polski sprawiło, że Kacper Kozłowski znalazł się na celowniku wielu europejskich klubów. Szczególnie często wspominano o Premier League jako kierunku, który nastolatek może obrać po odejściu z Pogoni Szczecin.

Kacper Kozłowski coraz bliżej transferu

Od dłuższego czasu nastoletni reprezentant Polski był łączony z klubami z najsilniejszych europejskich lig. W mediach można było znaleźć informacje, że 18-latek może trafić do Borussii Dortmund, Liverpoolu czy AC Milan. Lista klubów, które są nim zainteresowane jest niezwykle długa.

Wiele jednak wskazuje na to, że 18-letni ofensywny pomocnik wyląduje na Wyspach Brytyjskich. W ciągu najbliższych dni Kacper Kozłowski ma zostać nowym zawodnikiem Brighton, jednak od razu zostanie wypożyczony do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise. Pogoń Szczecin na sprzedaży swojego piłkarza ma zarobić około ośmiu milionów funtów. Według "The Athletic" transakcja ma zostać dopięta w tym tygodniu.

Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin w rozmowie z "Interią" potwierdził transfer zawodnika. - Nie robimy tajemnicy z tego, że rozmowy trwają. I są zaawansowane. Myślę, że w niedalekiej przyszłości nadarzy się moment, kiedy wszystko zakomunikujemy. Z moich doświadczeń wiem, że transfer jest pewny dopiero wtedy, kiedy dokumenty są podpisane przez obie strony. A na razie nie są. Zawsze w ostatniej chwili może wyskoczyć jakiś szczegół, który przekreśli transakcję. Dlatego wolimy popracować w ciszy - powiedział Jarosław Mroczek.

Czy Kozłowski odejdzie z Pogoni Szczecin już zimą? -- To też jest tematem rozmów, ale my, jako Pogoń, przygotowujemy się na różne warianty. Na pewno nie jest tak, że nie mamy planu B i C. Bo mamy. I jeśli Kacper odejdzie już teraz, to będziemy na to odpowiednio reagować - dodał Jarosław Mroczek.

Kozłowski w tym sezonie w ekstraklasie zagrał16 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. Ma także za sobą trzy występy w reprezentacji Polski, w których zanotował trzy asysty.

