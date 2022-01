Oficjalnie: Jasmin Burić wraca do ekstraklasy

Jasmin Burić dał się poznać polskim kibicom przede wszystkim jako wieloletni gracz Lecha Poznań, w którego barwach występował od 2009 do 2019 roku. Bośniak po zakończeniu przygody w Poznaniu, przeniósł się do izraelskiego Hapoelu Hajfa.

Burić zastąpi Hładuna

W pierwszym sezonie w izraelskim klubie Burić był podstawowym bramkarzem, rozgrywając wszystkie ligowe spotkania. W drugim roku swojego pobytu w Hapoelu 34-latek najpierw doznał poważnej kontuzji uda, a potem nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w pierwszym składzie. Po zakończeniu poprzedniego sezonu odszedł z zespołu. Po tym, jak został wolnym zawodnikiem, Bośniak początkowo miał nieco problemów z tym, aby znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Przez pierwszą połowę sezonu 2021/22 pozostawał bez klubu, choć negocjował z kilkoma drużynami.

Teraz Burić wróci do polskiej ekstraklasy. Podpisał kontrakt do końca czerwca 2023 z Zagłębiem Lubin. Z klubu odejdzie za to dotychczasowy numer jeden w bramce - Dominik Hładun.

- Do naszego zespołu dołącza doświadczony bramkarz Jasmin Burić. Jestem przekonany, że wniesie do zespołu bramkarzy niebagatelne doświadczenie. W związku z zakomunikowaniem o nieprzedłużeniu kontraktu przez Dominika Hładuna oraz niepewnej sytuacji zdrowotnej Kacpra Bieszczada, zdecydowaliśmy się na zakontraktowanie Jasmina, który da nam jakość i zabezpieczenie na newralgicznej pozycji bramkarza - powiedział Piotr Burlikowski, dyrektor pionu sportowego Zagłębia dla oficjalnej strony klubowej.

Burić w polskiej ekstraklasie zagrał aż 157 meczów. 67 razy zachował czyste konto. Z Lechem Poznań dwa razy zdobył po dwa razy mistrzostwo i Superpuchar Polski i raz krajowy puchar.

To nie koniec zmian w Lubinie. Klub oficjalnie poinformował też, że doszło do zmian w sztabie szkoleniowym. Do drużyny prowadzonej od grudnia ubiegłego roku przez Piotra Stokowca, po kilkuletniej przerwie wracają: asystent trenera Łukasz Smolarow, trener bramkarzy Jarosław Bako, trener przygotowania motorycznego Mariusz Szymkiewicz oraz psycholog sportu Paweł Habrat.

