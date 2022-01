Legia Warszawa wzywa swojego piłkarza z powrotem. Oficjalnie

Legia Warszawa szuka wzmocnień przed rundą wiosenną ekstraklasy. Jesień w wykonaniu mistrza Polski była katastrofalna. Warszawska drużyna przegrała najwięcej meczów z całej stawki (13) i zajmuje przedostatnie miejsce w lidze. Legii pozostaje jedynie walka o Puchar Polski i o jak najszybsze wydostanie się ze strefy spadkowej.

Kolejna szansa Rosołka w Legii

Maciej Rosołek na początku tego sezonu zagrał w Legii Warszawa trzy mecze: z Wisłą Płock (1:0), Wartą Poznań (2:0) i Slavią Praga (2:2). Na początku września, z powodu dużej konkurencji w składzie, został jednak wypożyczony do I-ligowej Arki Gdynia. Zespół ten zamierzał walczyć o powrót do ekstraklasy, ale po 20. kolejkach zajmuje dopiero siódme miejsce i ma aż piętnaście punktów straty do prowadzącej Miedzi Legnica.

Rosołek w Gdyni wystąpił 16 razy (14 w I lidze i dwa razy w Pucharze Polski). Jego bilans był słaby. Strzelił gola i miał dwie asysty. Teraz działacze Legii postanowili skrócili jego wypożyczenie i zawodnik ma wrócić do mistrzów Polski. Warszawski klub poinformował o tym w poniedziałek na swojej oficjalnej stronie.

- Mogę być zadowolony z ilości rozegranych minut, ale na pewno liczby pozostawiają sporo do życzenia. Teraz przede mną dużo pracy, by móc rywalizować z kolegami o miejsce w składzie - powiedział Rosołek w rozmowie z oficjalną stroną Legii. Rosołek w barwach Legii Warszawa zagrał dotychczas 29 razy. Zdobył sześć bramek i miał dwie asysty.

20-letni napastnik wraz z Legią 4 lutego lutego wrócą do gry. Wtedy mistrzowie Polski w ekstraklasie zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Natomiast już w najbliższą środę legioniści spotkają się po raz pierwszy po przerwie w Legia Training Center. 6 stycznia mistrzowie Polski wyruszą do Dubaju na zgrupowanie, które potrwa do 22 stycznia. Tam rozegrają trzy sparingi. Od 23 stycznia ponownie będą trenować w swoim ośrodku treningowym.