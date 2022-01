Angielski klub potwierdza zainteresowanie Kozłowskim! Wymowne słowa trenera

Znakomita dyspozycja w ostatnich miesiącach, a także udane wejście do reprezentacji Polski sprawiło, że Kacper Kozłowski znalazł się na celowniku wielu europejskich klubów. Szczególnie często wspominano o Premier League jako kierunku, który nastolatek może obrać po odejściu z Pogoni Szczecin.

Kacper Kozłowski coraz bliżej transferu

Od dłuższego czasu nastoletni reprezentant Polski był łączony z klubami z najsilniejszych europejskich lig. W mediach można było znaleźć informacje, że 18-latek może trafić do Borussii Dortmund, Liverpoolu czy Milanu. Lista klubów, które są nim zainteresowane jest niezwykle długa.

Wiele jednak wskazuje na to, że 18-latek wyląduje na Wyspach Brytyjskich. W ciągu najbliższych dni Kacper Kozłowski ma zostać nowym zawodnikiem Brighton, jednak od razu zostanie wypożyczony do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise. Pogoń Szczecin na sprzedaży swojego piłkarza ma zarobić około ośmiu milionów funtów.

Potter potwierdza zainteresowanie Kozłowskim

Menedżer Brighton Graham Potter potwierdził, że klub jest zainteresowany 18-latkiem. - Nie mam nic do powiedzenia na temat transferu. To jednak typ piłkarza, którym bylibyśmy zainteresowani. Zawsze szukamy piłkarzy, którzy mogą nam pomóc teraz i w przyszłości. Trzeba znaleźć balans. Klub robi to dobrze i będzie to kontynuować - powiedział.

W obecnym sezonie ekstraklasy Kacper Kozłowski rozegrał 16 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. Ma także za sobą trzy występy w reprezentacji Polski, w których zanotował trzy asysty.