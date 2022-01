Radoslav Latal może wrócić do Ekstraklasy. Chce go jeden z beniaminków

Radoslav Latal zbudował sobie renomę w polskiej Ekstraklasie w latach 2015-2017 (z małą przerwą od lipca do września 2016 roku) w roli trenera Piasta Gliwice. W sezonie 2015/2016 Piastunki wywalczyły wicemistrzostwo Polski z 40 punktami i straciły zaledwie trzy punkty do Legii Warszawa. Od marca 2017 roku Latal prowadził odpowiednio Dynamo Brześć, Spartak Trnava oraz Sigmę Ołomuniec.

Media: Termalica chce zatrudnić Radoslava Latala. Jest w kontakcie ze szkoleniowcem

Portal Isport.blesk.cz informuje, że Bruk-Bet Termalica Nieciecza prowadzi negocjacje z Radoslavem Latalem ws. objęcia pierwszego zespołu Słoni. "Mogę potwierdzić informację o negocjacjach, jesteśmy w kontakcie. Ale na razie nie chciałbym tego komentować" - powiedział Latal na łamach portalu. Do tej pory wydawało się, że najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia zwolnionego Mariusza Lewandowskiego jest Pavol Stano, ale to Czech wyrasta na faworyta.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza liczyła na to, że ze sprowadzeniem Radoslava Latala uda się sfinalizować transfer Jiriego Fleismana, 37-letniego obrońcy z Banika Ostrawa, ale obecnie ten ruch wydaje się niemożliwy do zrealizowania. Władze klubu z Niecieczy liczą na to, że Radoslav Latal pomoże wywalczyć utrzymanie w Ekstraklasie. Obecnie Bruk-Bet zajmuje ostatnie miejsce z 12 punktami i traci sześć punktów do Górnika Łęczna, który zajmuje 15. miejsce, gwarantujące utrzymanie w lidze.

Radoslav Latal mógł wrócić do polskiej ligi w 2019 roku, ponieważ interesowały się nim takie kluby, jak Arka Gdynia oraz Jagiellonia Białystok, ale z żadnym z nich czeski szkoleniowiec nie doszedł do finalnego porozumienia. W ostatnim meczu w 2021 roku Bruk-Bet prowadził Waldemar Piątek, ale to spotkanie zakończyło się porażką 0:3 z Wisłą Kraków.