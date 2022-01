Kolejny cel transferowy Legii. Chce ściągnąć swojego wychowanka

Legia Warszawa szuka wzmocnień przed rundą wiosenną ekstraklasy. Jesień w wykonaniu mistrza Polski była katastrofalna. Warszawska drużyna przegrała najwięcej meczów z całej stawki (13) i zajmuje przedostatnie miejsce w lidze. Legii pozostaje jedynie walka o Puchar Polski i o jak najszybsze wydostanie się ze strefy spadkowej.

Patryk Sokołowski na celowniku Legii

W mediach pojawiają się kolejne nazwiska piłkarzy, którymi Legia miałaby być zainteresowana. Zespół Aleksandara Vukovicia potrzebuje wzmocnień na wielu pozycjach. Jak donosi portal legia.net, trener Legii spotkał się z nowym dyrektorem sportowym Jackiem Zielińskim aby omówić potrzeby zespołu. Legia będzie szukać nowego bramkarza, stopera, wahadłowego i środkowego pomocnika.

Piłkarzem, który ma wzmocnić tę ostatnią pozycję może być Patryk Sokołowski. Jego kontrakt z Piastem Gliwice wygasł z końcem tego roku i nie został przedłużony. W tym sezonie dla drużyny Piasta rozegrał 19 spotkań i mimo że jest defensywnym pomocnikiem, to jest najlepszym strzelcem zespołu. Ma na koncie pięć trafień. Warto również dodać, że Sokołowski jest wychowankiem Legii Warszawa. Do pierwszej drużyny nigdy się jednak nie przebił. W Piaście występuje od 2018 roku. Zdobył z tym zespołem mistrzostwo Polski. Dla gliwickiego klubu zagrał łącznie w 95 meczach, w których strzelił osiem bramek.

Legia nie będzie musiała płacić za Sokołowskiego, ponieważ ten jest już wolnym zawodnikiem. Z drugiej strony oznacza to spore zainteresowanie usługami tego piłkarza. Według legia.net interesują się nim również inne polskie kluby, ma mieć także oferty z zagranicy.

Legia Warszawa wróci do gry 4 lutego i zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Natomiast już w najbliższą środę legioniści spotkają się po raz pierwszy po przerwie w Legia Training Center. 6 stycznia mistrzowie Polski wyruszą do Dubaju na zgrupowanie, które potrwa do 22 stycznia. Tam rozegrają trzy sparingi. Od 23 stycznia ponownie będą trenować w swoim ośrodku treningowym.