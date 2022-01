Noworoczny trening za Cracovią. Strzelca pierwszego gola koledzy znieśli z boiska

Cracovia organizuje noworoczny trening prawdopodobnie od lat 20. XX wieku. Zwykle pierwsze kopnięcie w meczu wykonuje prezydent Krakowa, ale w tym roku zastąpił go prezes klubu Janusz Filipiak. Pierwszy noworoczny trening Cracovii został opisany w prasie w 1930 roku. Wtedy pierwszy zespół wygrał 7:2, a na stadionie pojawiło się 800 kibiców. W 2018 i 2019 roku drużyna rezerw nie brała udziału w treningu, ponieważ została zlikwidowana, a w jej miejsce pojawił się zespół z Centralnej Ligi Juniorów.

Grad bramek w treningu noworocznym Cracovii. Jeden z goli strzelił Karol Niemczycki

Pierwszy zespół Pasów grał niemal w krajowym składzie, a jedynymi zagranicznymi zawodnikami byli Rivaldinho oraz Michal Siplak. To właśnie Brazylijczyk jako pierwszy miał szansę na otworzenie wyniku, ale jego strzał obronił Filip Kramarz. Pierwszego gola w 2022 roku strzelił Jakub Myszor w ósmej minucie spotkania, konkretnie o godzinie 12:13.

Od razu po golu Myszora piłkarze wbiegli z noszami na boisko i znieśli strzelca pierwszej bramki dla Pasów w 2022 roku, w ramach corocznej tradycji. Oba zespoły sporo postrzelały, a jedną z bramek zdobył Karol Niemczycki, który regularnie zmieniał się pozycjami z Michałem Rakoczym. Bramkarz zaliczył ostatnie trafienie dla pierwszej drużyny Cracovii, natomiast ostatniego gola w tym meczu strzelił Jakub Wojtysko.

Rozgrywane w systemie 2 × 25 minut spotkanie zakończyło się wynikiem 8:6, co oznacza, że jest to najwyższy wynik od 16 lat. W 2006 roku pierwszy zespół Cracovii wygrał 11:8 z rezerwami i ustanowił drugi wynik w historii treningu noworocznego. Cracovia wznowi treningi przed rundą wiosenną 5 stycznia tego roku. Krakowianie najpierw będą trenowali w bazie w Rącznej, a potem udadzą się na zgrupowanie do Turcji, które odbędzie się w dniach 15-29 stycznia.