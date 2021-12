Sensacyjny kadrowicz Adama Nawałki może wrócić do Polski. Transfer coraz bliżej

Zobacz wideo Ile zarabia trener piłki nożnej w Polsce?

Był uznawany za większy talent od Krzysztofa Piątka, grał w kadrze Adama Nawałki, a w styczniu 2018 roku trafił do Premier League, Tam odbił się od wielkiej piłki. W pierwszym zespole Crystal Palace zagrał tylko raz: w przegranym w rzutach karnych meczu EFL CUP z Bournemouth. To mu nie wystarczało, więc szukał swoich szans na wypożyczeniach: w Rizesporze (Turcja), Sheriffie Tyraspol (Mołdawia), Rakowie Częstochowa (Polska) i Fortunie Sittard (Holandia). Tam grał regularnie, a Anglicy obserwowali jego rozwój. Nie skreślali go, ale też nie dawali szans. Teraz przygoda Jarosława Jacha z Crystal Palace dobiega końca, a 27-letni obrońca jest bardzo blisko zmiany klubu już w zimowym oknie transferowym.

REKLAMA

Jarosław Jach o krok od zmiany klubu

- Rozmawiamy z kilkoma klubami. Zainteresowanie jest duże. Były oferty z Izraela, Arabii Saudyjskiej, ale je odrzuciliśmy. Priorytetem jest kontrakt w Europie - mówi nam Paweł Staniszewski, menedżer piłkarza. A jak udało nam się ustalić, w grę wchodzi również powrót do ekstraklasy. Rozmowy trwają.

Jarosław Jach ma 27 lat. Zagrał w dwóch meczach reprezentacji Polski za kadencji Adama Nawałki. Był o krok od wyjazdu na mistrzostwa świata w 2018 roku, ale ostatecznie nie dostał powołania na turniej w Rosji. Karierę zaczynał w Lechii Dzierżoniów, a później trafił do Zagłębia Lubin. Tam zadebiutował w ekstraklasie i stamtąd wyjechał do Premier League.

Jarosław Jach jest również piłkarskim ambasadorem "Fundacji Dla Dzieci z Cukrzycą". - Wspiera nas już od 5 lat i w tym czasie wielokrotnie pomagał nam materialnie, przekazując darowizny, sprzęt sportowy, a także odwiedzając fundacyjne wydarzenia. W 2021 roku przekazał fundacji 7,5 tysiąca funtów.