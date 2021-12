Oficjalnie. Jagiellonia ma nowego trenera

Jagiellonia Białystok pozostawała bez trenera od 23 grudnia, gdy klub postanowił rozstać się z Ireneuszem Mamrotem. Powodem w głównej mierze były słabe wyniki osiągane przez klub z Podlasia. Jagiellonia zajmuje bowiem dopiero 11. miejsce w ekstraklasie i ma 24 punkty. Jej przewaga nad strefą spadkową wynosi osiem punktów.

Powrót Nowaka do ekstraklasy

Niedługo po zwolnieniu Ireneusza Mamrota ruszyła giełda nazwisk trenerów, którzy mogliby objąć zespół. Jako pierwszy sport.pl. informował trzy dni temu, ze nowym trenerem Jagiellonii zostanie Piotr Nowak. W ostatni dzień 2021 roku klub z Białegostoku oficjalnie o tym poinformował.

Nowak był bezrobotny od września 2017 roku, kiedy rozstał się z Lechią Gdańsk, z którą w sezonie 2016/17 do ostatniej kolejki walczył o mistrzostwo Polski, kończąc rozgrywki na czwartym miejscu. Następnie krótko był dyrektorem sportowym gdańskiego klubu.

Wcześniej Nowak pracował w Stanach Zjednoczonych, gdzie był asystentem trenera reprezentacji USA. Trenował też kadrę U23, a także dwa zespoły MLS - DC United (2004-06) i Philadelphia Union (2010-12). Z klubem z Waszyngtonu w 2004 roku sięgnął po mistrzostwo ligi. Jego nazwisko przewijało się w mediach również w kontekście objęcia reprezentacji Polski po tym, jak zostawił ją Paulo Sousa.

Wielkie zmiany w Jagiellonii. Będzie nowy prezes

To nie jedyne zmiany, jakie nastąpią w białostockim klubie. Ma również dojść do zmiany na fotelu prezesa. Tym ma zostać Wojciech Pertkiewicz. Ma on spore doświadczenie na tym stanowisku, bo przez siedem lat (2012-19) był prezesem Arki Gdynia. W tym okresie klub z Gdyni wrócił do ekstraklasy w 2016 roku, a następnie zdobył Puchar (2017) i dwa Superpuchary Polski (2017, 2018). Aktualnie jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

Na stanowisku prezesa Jagiellonii zastąpi on Agnieszkę Syczewską. Syczewska została powołana na to stanowisko w lipcu 2021 roku, kiedy rezygnację złożył dotychczasowy prezes, Cezary Kulesza.