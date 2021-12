Vuković chce wielkiego powrotu do Legii. Stworzył listę. "Bardzo go cenię"

Według informacji Sebastiana Staszewskiego z Interii Legia Warszawa planuje ściągnąć z powrotem Pawła Wszołka. Ten rozstał się z Wojskowymi po tym, jak nie zgodził się na przedłużenie kontraktu. Jego zagraniczna przygoda okazała się jednak bardzo nietrafionym pomysłem.

Wszołek ponownie Wojskowym?

Temat Pawła Wszołka pojawił się w kontekście zimowego okienka transferowego. Legia Warszawa zamierza wzmocnić swój skład przed rundą wiosenną, by jak najszybciej uciec z okolic strefy spadkowej Ekstraklasy.

Aleksandar Vuković stworzył listę życzeń z piłkarzami, których widziałby na Łazienkowskiej. Znajduje się na niej Paweł Wszołek, którego trener ceni. Co więcej, obecny zawodnik Unionu Berlin miał być ostatnio w Warszawie na meczu Legii z Zagłębiem Lubin.

Co może stanąć na przeszkodzie? Obecny klub Polaka. Co prawda Union Berlin chciałby się go pozbyć, ale jednocześnie na nim zarobić. Przypomnijmy, że Wszołek dołączył do stołecznej drużyny w 2021 roku po tym, jak nie przedłużył kontraktu z Legią. Wybór skrzydłowego był jednak fatalny – dotychczas w barwach nowej drużyny zaliczył jedynie kilkanaście minut w Pucharze Niemiec. W Bundeslidze nawet nie zadebiutował.

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Vukovicia, który wrócił na ławkę trenerską Legii 13 grudnia. Serb podczas Legia Talk pochwalił Wszołka. – Pawła bardzo cenię jako piłkarza, z którego chętnie zawsze korzystałem. Zawsze będzie miał u mnie wysokie notowania – stwierdził 42-latek.

