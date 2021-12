Trzęsienie ziemi w Jagiellonii! Znamy nazwisko nowego trenera i prezesa

Jagiellonia Białystok pozostaje bez trenera od 23 grudnia, gdy klub postanowił rozstać się z Ireneuszem Mamrotem. Powodem w głównej mierze były słabe wyniki osiągane przez klub z Podlasia. Jagiellonia zajmuje 11. miejsce i ma 24 punkty. Jej przewaga nad strefą spadkową wynosi osiem punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Legenda Legii jednoznacznie: Jest winny chaosu. "To nie jest katastrofa. To skandal"

Kluczowe rozmowy w Legii ws. Papszuna. "Nie muszę się przekonywać"

Niedługo po zwolnieniu Ireneusza Mamrota ruszyła giełda nazwisk trenerów, którzy mogliby objąć zespół. W mediach pojawiały się chociażby kandydatury Jerzego Brzęczka czy Marcina Brosza. Jak dowiedział się Sport.pl, ostatecznie szkoleniowcem zostanie inny z faworytów. Jest nim Piotr Nowak.

Nowak pozostaje bezrobotny od września 2017 roku, kiedy rozstał się z Lechią Gdańsk, z którą w sezonie 2016/17 do ostatniej kolejki walczył o mistrzostwo Polski, kończąc rozgrywki na czwartym miejscu. Następnie krótko był dyrektorem sportowym gdańskiego klubu.

Wcześniej Nowak pracował w Stanach Zjednoczonych, gdzie był asystentem trenera reprezentacji USA. Trenował też kadrę U23, a także dwa zespoły MLS - DC United (2004-06) i Philadelphia Union (2010-12). Z klubem z Waszyngtonu w 2004 roku sięgnął po mistrzostwo ligi. Jego nazwisko przewijało się w mediach również w kontekście objęcia reprezentacji Polski po tym, jak zostawił ją Paulo Sousa.

W poniedziałek Jerzy Brzęczek i Piotr Nowak rozmawiali z właścicielami Jagiellonii. Brzęczek osobiście pofatygował się do Białegostoku, z kolei z Nowakiem przeprowadzono wideokonferencję. Choć działacze Jagi bardziej przychylali się w stronę Brzęczka, doszło do zwrotu, najprawdopodobniej z powodów finansowych. Jerzy Brzęczek chciał zarabiać około 100-120 tysięcy złotych miesięcznie i zapewnić sobie rozbudowany, a zarazem drogi sztab szkoleniowy. W Białymstoku uznano, że ta propozycja jest zdecydowanie przesadzona.

Wielkie zmiany w Jagiellonii. Będzie nowy prezes

To nie jedyne zmiany, jakie nastąpią w białostockim klubie. Ma również dojść do zmiany na fotelu prezesa. Tym ma zostać Wojciech Pertkiewicz. Ma on spore doświadczenie na tym stanowisku, bo przez siedem lat (2012-19) był prezesem Arki Gdynia. W tym okresie klub z Gdyni wrócił do ekstraklasy w 2016 roku, a następnie zdobył Puchar (2017) i dwa Superpuchary Polski (2017, 2018). Aktualnie jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

Na stanowisku prezesa Jagiellonii zastąpi on Agnieszkę Syczewską. Syczewska została powołana na to stanowisko w lipcu 2021 roku, kiedy rezygnację złożył dotychczasowy prezes, Cezary Kulesza.

Papszun wskazał piłkarza, którego chce w Legii. Dwa miliony euro