Papszun wskazał piłkarza, którego chce w Legii. Dwa miliony euro

W obecnym sezonie ekstraklasy Raphael Rossi mocno się wyróżnia i stanowi o sile beniaminka, przynajmniej jeśli chodzi o defensywę. To między innymi dzięki świetnej postawie brazylijskiego obrońcy Radomiak Radom do tej pory stracił zaledwie 16 goli, co jest drugim najlepszym wynikiem w całej lidze.

Legia sięgnie po obrońcę beniaminka?

"Przegląd Sportowy" poinformował, że Legia Warszawa rozważa sprawdzenie 31-latka. Co jednak najciekawsze, transfer Rossiego mistrzowi Polski zarekomendował sam Marek Papszun, który może objąć stery w stołecznym klubie po zakończeniu obecnego sezonu.

Dużym problemem przy realizacji tego transferu mogłaby być jednak kwota odstępnego, jaką należałoby zapłacić za Brazylijczyka. Jego kontrakt z Radomiakiem Radom jest ważny do czerwca 2024 roku, a klub nie zamierza oddać go za małe pieniądze. Mówi się, że beniaminek może zażądać za swojego gracza nawet dwa miliony euro.

Legia musi się wzmocnić

Legia Warszawa pilnie musi szukać wzmocnień, jeśli chce przynajmniej częściowo poprawić swoją sytuację w ligowej tabeli. Po jesiennej rundzie "Wojskowi" znajdują się w strefie spadkowej, choć mają do rozegrania jedno zaległe spotkanie. Ich strata do pierwszego bezpiecznego miejsca wynosi trzy punkty.

Raphael Rossi jest zawodnikiem Radomiaka Radom od lutego 2021 roku. Początkowo był wypożyczony ze szwajcarskiego FC Sion, po czym klub go wykupił. Wcześniej 31-latek reprezentował barwy takich klubów jak Gremio Porto Alegre, Brighton, Whitehawk FC, Swindon Town i Boavista Porto.