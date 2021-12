Nowy dyrektor sportowy Legii mówi o Papszunie. Nie jest przekonany

W poniedziałek rano Legia Warszawa poinformowała o zmianie na posadzie dyrektora sportowego klubu. Pełniącego do tej pory tę rolę Radosława Kucharskiego zastąpił były zawodnik stołecznego klubu - Jacek Zieliński. Od 2017 roku pełnił on funkcję dyrektora akademii, a także szefa rozwoju karier indywidualnych i wypożyczeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w kadrze skoczków! Czarne chmury.| Kto trenerem siatkarzy? [SPORT.PL LIVE #2]

Jak podkreślono, nowy dyrektor będzie miał pełną decyzyjność i odpowiedzialność za cały pion sportowy, w tym obszar pierwszej i drugiej drużyny, skautingu, akademii, politykę transferową i trenerską. To znacznie poszerza kompetencje dyrektora sportowego w porównaniu do kompetencji, które posiadał Kucharski.

Mbappe usłyszał swoje nazwisko na gali w Dubaju. Zaskakująca reakcja

- Ostatnie miesiące były dla całego klubu trudne i pokazały, że niezbędne są nie tylko zmiany personalne, ale przede wszystkim strukturalne, jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności i decyzyjność. Powierzenie roli dyrektora sportowego Jackowi Zielińskiemu nie jest jedynie personalną odpowiedzią na obecny kryzys. To zmiana koncepcji zarządzania najważniejszego obszaru klubu, która ma pomóc w lepszej koordynacji prac całego pionu sportowego - przyznał Dariusz Mioduski, właściciel i prezes klubu.

Zieliński zabrał głos ws. Papszuna

Poszerzenie kompetencji dyrektora sportowego oznacza, że Zieliński będzie miał wpływ na to, kto zostanie nowym trenerem Legii Warszawa. Chociaż jeszcze niedawno Mioduski w kuriozalnym oświadczeniu zapewniał, że jest gotów czekać na Marka Papszuna, to dziś sytuacja tak jasna już nie jest.

Jak napisał Sebastian Staszewski z portalu Interia.pl, Zieliński ma nie być przekonany do kandydatury Papszuna. Obaj panowie mają się spotkać w niedługim czasie i rozmowa ma dać odpowiedź na kluczowe pytania w kontekście pracy trenera Rakowa Częstochowa w Legii.

Sam Zieliński zabrał głos ws. Papszuna w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu". - Wiem, że Marek Papszun jest jednym z najlepszych trenerów ekstraklasy i wiem, jakie ma zalety. Widzę jednak pewne ryzyka związane z zatrudnieniem tego trenera. Zawsze jest tak, że jak widzisz plusy i minusy, to musisz to wszystko podsumować. Uważam, że to jest świetny kandydat, natomiast chcę poznać temat dogłębnie, muszę wiedzieć, dokąd zabrnęły rozmowy z poprzednim dyrektorem sportowym - powiedział Zieliński.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I dodał: - Rozmawiałem z Radkiem Kucharskim i obiecał, że wprowadzi mnie w bieżące rzeczy, nie tylko w temat Papszuna, ale także najbliższych transferów. Muszę wiedzieć, jaki jest status rozmów transferowych, jakich zawodników braliśmy pod uwagę i jaka idea przyświecała przy tych wyborach. Mam mało czasu, by się z tym zapoznać, ale już jestem poumawiany na spotkania.

"Mogliśmy wymienić Brzęczka, możemy i Sousę. Nie widzę innej opcji"

- Nie przesądzam, że trener Papszun będzie trenerem Legii. Muszę mieć większą wiedzę i przeanalizować całą sytuację, by decyzje były trafniejsze. Skuteczność i trafność jest ważniejsza niż szybkość. Z Markiem Papszunem pewnie będę rozmawiał jeszcze dziś. Wcześniej się z nim nie kontaktowałem. Na pewno będzie to ciekawa rozmowa, jak on widzi kadrę naszego zespołu. Na pewno wcześniej analizował Legię, wie, co funkcjonuje a co nie, jakie profile zawodników mu odpowiadają, a jakie nie - zakończył Zieliński.

Mistrzowie Polski przerwę w ekstraklasie przezimują na przedostatnim miejscu w tabeli z dorobkiem 15 punktów w 18 meczach. Obecnie trenerem zespołu jest Aleksandar Vuković, który przejął tę rolę po Marku Gołębiewskim. Ten z kolei zastąpił Czesława Michniewicza.