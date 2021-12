Nagły zwrot akcji ws. Marka Papszuna i Legii Warszawa? Nowy dyrektor już działa

Legia Warszawa poinformowała w poniedziałek rano za pośrednictwem oficjalnego komunikatu, że z funkcji dyrektora sportowego klubu zwolniony został Radosław Kucharski, a jego miejsce zajęła legenda Legii, Jacek Zieliński, który od 2017 roku pełnił funkcję dyrektora akademii klubu, a także szefa rozwoju karier indywidualnych i wypożyczeń.

Zieliński otrzymał pełnię władzy w Legii dotyczącą pionu sportowego. - Jacek Zieliński posiada wiedzę i doświadczenie, które pozwolą mu zarządzać całą działalnością sportową Legii Warszawa i rozwijać ją zgodnie z celami oraz aspiracjami Klubu. Od dziś jest osobą odpowiedzialną za szeroko rozumiany dział sportu. Całość tego obszaru podlega Jackowi, wyłącznie w jego kwestii pozostaje dobór współpracowników. Jako właściciel i prezes zrobię wszystko, aby stworzyć mu jak najlepsze warunki do realizacji celów sportów - powiedział prezes Legii, Dariusz Mioduski.

Nowa rola Zielińskiego w klubie i znacznie większy zakres obowiązków niż poprzedniego dyrektora sportowego Radosława Kucharskiego sprawia, że zatrudnienie Marka Papszuna od lata 2022 roku na stanowisku trenera Legii wcale nie jest takie pewne, o czym poinformował dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna" Paweł Gołaszewski.

- Jacek Zieliński otrzymał pełnię władzy od Dariusza Mioduskiego. Nie musi z nikim konsultować swoich decyzji, to on będzie kapitanem tego okrętu. Zieliński zdecyduje, kto będzie nowym trenerem. Papszun? Będą rozmowy, ale nic pewnego - poinformował dziennikarz na Twitterze.

Jacek Zieliński występował w barwach Legii w latach 1992-2004. W tym czasie zdobył wraz z zespołem cztery tytuły mistrza Polski i trzykrotnie zwyciężał w Pucharze Polski. Jest drugim piłkarzem w historii klubu pod względem liczby rozegranych meczów.

Jeszcze niedawno Dariusz Mioduski otwarcie deklarował, że chce zatrudnić Marka Papszuna w roli trenera Legii. Kontrakt Papszuna z Rakowem jest ważny do końca sezonu. 47-letni trener niebawem ma ogłosić decyzję co do swojej przyszłości. - Nic się nie zmieniło, decyzji należy spodziewać się na koniec grudnia. Chcę usiąść i poważnie się nad wszystkim zastanowić, porozmawiać o tym z rodziną - przyznał ostatnio w wywiadzie dla sport.tvp.pl.

Legia Warszawa zimę spędzi w strefie spadkowej ekstraklasy. Po 18 kolejkach zespół Aleksandara Vukoviciaca (ma kontrakt tylko do końca sezonu 2021/22) jest na przedostatnim, 17. miejscu w tabeli z zaledwie 15 punktami i aż 13 porażkami. W ostatnim meczu ligowym przed przerwą zimową mistrzowie Polski w fatalnym stylu przegrali na własnym stadionie z Radomiakiem Radom aż 0:3.

Legia do treningów wróci na początku stycznia. Dwa dni po zakończeniu urlopów Vuković zabierze drużynę właśnie do Dubaju, gdzie mistrz Polski do rundy wiosennej przygotowywał się także w połowie zeszłego sezonu. Plan zimowych przygotowań Legii wygląda tak:

5 stycznia - rozpoczęcie przygotowań

5-6 stycznia - testy motoryczne

6 stycznia - wylot do Dubaju*

15 stycznia - sparing z Botew Płowdiw

19 stycznia - Sparing z FK Krasnodar

22 stycznia - powrót do Polski

29 stycznia - sparing z Radomiakiem Radom

* Legia w Dubaju ma rozegrać trzy sparingi, ale jeszcze nie wiadomo, kto będzie jej trzecim rywalem.