Ale kasa! Yaw Yeboah może odejść z Wisły Kraków. Jest chętny

Według meksykańskich mediów Yaw Yeboah wkrótce może zmienić barwy. Taką nadzieję mają przynajmniej w Atletico de San Luis. Władze tego klubu mają być zainteresowani wykupieniem od Wisły Kraków tego skrzydłowego. Od jakiegoś czasu mówi się zresztą, że Biała gwiazda w zimowym oknie transferowym z chęcią zgodziłaby się na transfer swojego zawodnika.

Sensacyjna kwota za piłkarza Wisły Kraków

W przypadku Yeboah Wisła mogłaby całkiem sporo zarobić. Sportsworldghana.com podaje, że skauci meksykańskiego klubu widzieli już w akcji 24-latka i podali ogromną cenę, jaką mogli by za niego ponieść. Ma to być nawet 8 mln dolarów. To byłaby sensacyjna kwota, jak na warunki polskiej Ekstraklasy.

Szczególnie spore wrażenie na działaczach Atletico de San Luis miał zrobić najefektowniejszy gol zdobyty przed Yeboaha w Ekstraklasie. To podczas meczu z Górnikiem Łęczna. Bramkę skrzydłowego pokazywały wtedy media na całym świecie.

Trener Wisły Adrian Gula powiedział niedawno, że chociaż Yaw potrafi grać sprawnie na kilku pozycjach, to wciąż brakuje mu zdyscyplinowania taktycznego i regularnych powrotów do obrony. Prawdopodobnie dlatego Wisła z chęcią oddałaby zawodnika do klubu, który byłby nim zainteresowany.

Wątpliwości co do przydatności 24-letniego piłkarza miał najwidoczniej także selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Ghany, bowiem brylujący w polskiej lidze zawodnik nie znalazł się 30-osobowej drużynie powołanej na zgrupowanie w Dosze przed rozpoczynającym się 9 stycznia Pucharem Narodów Afryki.