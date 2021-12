Nie będzie wielkiego powrotu do Jagiellonii. Jednoznaczna opinia nt. wyboru trenera

"Druga kadencja pochodzącego z Trzebnicy szkoleniowca zakończyła się po dwudziestu oficjalnych meczach w roli szefa sztabu szkoleniowego żółto-czerwonych. W dziewiętnastu kolejkach PKO Bank Polski Ekstraklasy, prowadzony przez trenera Mamrota zespół odniósł sześć zwycięstw. Sześć spotkań zakończyło się podziałem punktów, a siedmiokrotnie schodził z boiska pokonany. Białostoczanom nie udało się także powalczyć w rozgrywkach o Puchar Polski, z którymi pożegnali się po pierwszej rundzie. Sumując obie kadencje, nasz zespół pod wodzą Ireneusza Mamrota rozegrał w sumie sto dwadzieścia osiem oficjalnych spotkań. Końcowy bilans to pięćdziesiąt siedem wygranych, dwadzieścia dziewięć remisów i czterdzieści dwie porażki. W tym czasie wspólnie cieszyliśmy się z wicemistrzostwa Polski, jak również walczyliśmy o drugi w historii klubu Puchar Polski. Niezapomnianie pozostaną także rywalizacje w eliminacjach do Ligi Europy, w szczególności wyprawa do Portugalii. Trenerze, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze!" - takie oświadczenie pojawiło się 23 grudnia na stronie Jagiellonii.

REKLAMA

Zobacz wideo To brzmi jak wyrok! Tak wygląda czaszka Mameda Khalidova! Lekarze tłumaczą operację

I była to niespodziewana informacja, bo jeszcze w czwartek Agnieszka Syczewska, prezeska Jagiellonii, zapewniała w rozmowie z portalem weszło.com, że Mamrot nie zostanie zwolniony. Na pytanie, czy trener może spać spokojnie odpowiedziała: Tak. Nasza diagnoza jest taka, że to nie w szkoleniowcu tkwi problem. Zmian potrzebuje drużyna.

Legia Warszawa wzywa posiłki z ekstraklasy. Milion euro gotowe

Ireneusz Mamrot prowadził Jagę od początku tego sezonu. To była jego druga kadencja w Białymstoku. Podczas niej miał słabą średnią - tylko 1,2 punktu na mecz. Poprzednio w tym klubie pracował w latach 2017-2019. Wtedy jego średnia w 108 spotkaniach wynosiła 1,63 punktu.

Kto zostanie następcą Mamrota?

Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, zasugerował na Twitterze, że to czas na powrót dla Michała Probierza.

Do tego jednak nie dojdzie. Wojciech Strzałkowski, szef rady nadzorczej, w rozmowie z Polskim Radiem Białystok wykluczył jednak powrót Probierza. Dodał też, że nowego trenera poznamy dopiero 1 stycznia. Wtedy też poznamy nowego dyrektora sportowego. Co jeszcze mówił Strzałkowski?

Tak wygląda ranking lig UEFA. Ważne informacje dla ekstraklasy

- Życie jest dynamiczne i okazuje się, że większość członków rady nadzorczej uważa, że nie ma sensu dłużej czekać dlatego, że jest przerwa zimowa. Najlepiej robić przemeblowanie właśnie w przerwie zimowej. Zawodnicy pojechali na święta i wrócą do treningów już z nowym sztabem szkoleniowym - podsumował Strzałkowski.

Słabiutki sezon Jagiellonii

Jagiellonia w tym sezonie rozczarowuje. W ekstraklasie po 19. kolejkach zajmuje dopiero jedenaste miejsce w lidze (po sześć zwycięstw i remisów i siedem porażek). Ma aż siedemnaście punktów straty do prowadzącego Lecha Poznań.

Mamrot jest ósmym trenerem w ekstraklasie, który stracił pracę w tym sezonie. Wcześniej byli to: Piotr Stokowiec (Lechia Gdańsk), Czesław Michniewicz i Marek Gołębiewski (obaj Legia Warszawa), Piotr Tworek (Warta Poznań), Michał Probierz (Cracovia), Mariusz Lewandowski (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) oraz Dariusz Żuraw (KGHM Zagłębie Lubin)