Legia Warszawa wzywa posiłki z ekstraklasy. Milion euro gotowe

Legia Warszawa zimę spędzi w strefie spadkowej ekstraklasy. Po 18 kolejkach zespół Aleksandara Vukovicia jest na przedostatnim, 17. miejscu w tabeli z zaledwie 15 punktami i aż 13 porażkami. W niedzielę mistrzowie Polski w fatalnym stylu przegrali na własnym stadionie z Radomiakiem Radom aż 0:3.

Michał Żyro na wylocie. Bardzo szczere wyznanie prezes klubu

W zespole może dojść do wielu zmian w składzie. - Prawe skrzydło, środek pomocy i bramkarz. To pozycje, na które potrzebujemy wzmocnień - zadeklarował trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković, który w poniedziałek wieczorem rozmawiał z kibicami na Twitterze.

Legia w styczniu wzmocni skład dwoma piłkarzami Zagłębia Lubin?

Teraz nowe informacje w tej sprawie przedstawił portal sport.interia.pl. Według informacji serwisu do Legii może przyjść dwóch piłkarzy, którzy obecnie grają w Zagłębiu Lubin. "Według naszych ustaleń legioniści pracują nad pozyskaniem zawodników Zagłębia Lubin: Patryka Szysza oraz Łukasza Poręby. Pierwszy to jedno z odkryć poprzedniego sezonu. 23-letni napastnik - dzięki ośmiu zdobytym golom - stał się łakomym kąskiem na wewnętrznym rynku transferowym. Latem walczyła o niego nie tylko Legia, ale także Lech Poznań. Wtedy jednak oczekiwania lubinian były zbyt wysokie nawet jak dla czołowych polskich klubów. W rundzie jesiennej trwającego sezonu Szysz zdobył cztery bramki i zanotował asystę, będąc jednym z najjaśniejszych punktów Zagłębia" - poinformował serwis.

"W tym sezonie wyróżnia się także Poręba. 21-latek ma nie tylko solidne liczby (gol i trzy asysty w 18 meczach), ale dodatkowo - mimo młodego wieku - jest liderem środka pola swojego klubu" - czytamy dalej.

Za obu graczy Legia Warszawa musiałaby zapłacić jeden mln euro: po 500 tys. za każdego. Oby wygasają kontrakty już w czerwcu 2022 roku, więc dla Zagłębia to ostatnia szansa, aby coś na nich zarobić.

W przeszłości z Zagłębia do Legii przyszedł już Bartosz Slisz, za którego trzeba było zapłacić 1,5 mln euro.

Legia do treningów wróci na początku stycznia. Dwa dni po zakończeniu urlopów Vuković zabierze drużynę właśnie do Dubaju, gdzie mistrz Polski do rundy wiosennej przygotowywał się także w połowie zeszłego sezonu. Plan zimowych przygotowań Legii wygląda tak:

5 stycznia - rozpoczęcie przygotowań

5-6 stycznia - testy motoryczne

6 stycznia - wylot do Dubaju*

15 stycznia - sparing z Botew Płowdiw

19 stycznia - Sparing z FK Krasnodar

22 stycznia - powrót do Polski

29 stycznia - sparing z Radomiakiem Radom

* Legia w Dubaju ma rozegrać trzy sparingi, ale jeszcze nie wiadomo, kto będzie jej trzecim rywalem.