Tak wygląda ranking lig UEFA. Ważne informacje dla ekstraklasy

Legia Warszawa była jedynym polskim zespołem, który w sezonie 2021/2022 zagrał w fazie grupowej europejskich pucharów. Mistrzowie Polski pożegnali się już co prawda z rozgrywkami Ligi Europy, ponieważ zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie. Udało im się jednak awansować i do tego wygrać nawet dwa pierwsze spotkania, co przyniosło Polsce sporo punktów do krajowego rankingu UEFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażający sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

Legia pomogła w awansie w rankingu klubowym. O co będzie się toczyć walka w przyszłym roku?

Ostatecznie przygoda Legii w Lidze Europy dała Polsce awans o cztery pozycje w porównaniu do zeszłego sezonu. Zaliczyliśmy awans z 32. na 28. miejsce i pomimo tego, że jest to nieznaczny awans, to będzie miało realne przełożenie na sytuację polskich klubów w Lidze Konferencji Europy. W sezonie 2023/24 wszystkie trzy kluby zaczną te rozgrywki od II rundy eliminacji (w tym roku i w przyszłym jedna z ekip zaczyna grę w pucharach od 1. rundy). W przypadku eliminacji Ligi Mistrzów nic się nie zmienia - mistrz Polski rozpocznie te rozgrywki od 1. rundy eliminacji (by cokolwiek w tej materii się zmieniło - czyli by mistrz Polski zaczynał eliminacje od 2. rundy - Polska musiałaby awansować na 19. miejsce)

Michał Żyro na wylocie. Bardzo szczere wyznanie prezes klubu

W tym sezonie przez moment Polska zajmowała nawet 26. miejsce w rankingu, ale ostatecznie nie udało jej się utrzymać. Ciekawą kwestią jest walka, która będzie się toczyć w przyszłym sezonie, ponieważ w zasadzie nie wiadomo, co będzie możliwe do wywalczenia. Miejsca osiągnięte w przyszłym sezonie będą miały znaczenie dopiero w sezonie 2024/2025, ale to właśnie wtedy ma wejść w życie kolejna gruntowna reforma europejskich rozgrywek.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Najlepszy piłkarz świata wybrany. Deklasacja! "Lewandowski przeczy logice"

Wiadomo już natomiast, z kim będziemy toczyć główną batalię o miejsca rankingowe. Na wiosnę może nas jeszcze wyprzedzić Azerbejdżan, ponieważ Karabach awansował do 1/16 Ligi Konferencji Europy. Wygląda więc na to, że przynajmniej na początku będziemy walczyć właśnie z tym krajem oraz ze Słowacją.

Ranking ligowy UEFA