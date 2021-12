Zaskakujący transfer Lechii Gdańsk. Powrót po ośmiu latach!

Wisła Kraków poinformowała w czwartek o pożegnaniu z doświadczonym bramkarzem Michałem Buchalikiem. 32-latek pożegnał się ze stolicą Małopolski po siedmiu latach gry, w których trakcie rozegrał 97 spotkań. W ostatnim czasie jednak częściej występował w rezerwach, ponieważ trener Adrian Gula wyżej cenił sobie Mikołaja Biegańskiego i Pawła Kieszka.

Buchalik wraca do Gdańska. "Nie zastanawiałem się długo"

Nie trzeba było długo czekać, aby dowiedzieć się, jakie będą dalsze losy Michała Buchalika. W piątkowy poranek informację o podpisaniu kontraktu z 32-letnim bramkarzem przekazała Lechia Gdańsk za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Dla doświadczonego zawodnika jest to powrót do Trójmiasta po ośmiu latach przerwy. Wtedy to występował w barwach Lechii w latach 2011-2013 i rozegrał w sumie 27 spotkań.

- Wracam do Lechii i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Cieszę się również z faktu, że udało się to wszystko dopiąć jeszcze przed świętami. Zaczynam tutaj nowy rozdział i wszystko przede mną. Chcę pomóc Lechii w grze o najwyższe miejsca w Ekstraklasie i swoją obecnością zwiększyć konkurencję w bramce – powiedział Michał Buchalik w rozmowie z portalem lechia.pl. - Gdy dowiedziałem się, że jest możliwość grania w Lechii, nie zastanawiałem się długo. Jestem w pełni przekonany, że to bardzo dobra decyzja. Teraz, jak już jest podpisany kontrakt, wracam do rodziny na święta. Jestem w kontakcie z trenerem bramkarzy Lechii Pawłem Primelem i dostałem już zalecenia treningowe na czas tej przerwy. Z utęsknieniem jednak czekam na pierwszy wspólny trening z drużyną - dodał.

Kontrakt Buchalika z Lechią Gdańsk będzie obowiązywał do końca czerwca 2022 roku, ale zawiera opcję przedłużenia o kolejne lata.