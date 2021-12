Mamrot niespodziewanie zwolniony z Jagiellonii! Prezes mówiła co innego

Nazwisko jego następcy ma zostać ogłoszone wkrótce. Klub z Białegostoku ma kilku kandydatów na jego miejsce. Na razie na oficjalnej stronie zespołu Jagiellonii nie ma żadnych informacji w sprawie zwolnienia szkoleniowca.

Prezes Jagiellonii mówiła, że Mamrot może spać spokojnie

Jego ewentualne zwolnienie jest nieco niespodziewane. Tym bardziej, że Agnieszka Syczewska, prezes Jagiellonii Białystok zapewniła w czwartkowej rozmowie z portalem weszło.com, że Mamrot nie zostanie zwolniony. Na pytanie, czy trener może spać spokojnie odpowiedziała: Tak. Nasza diagnoza jest taka, że to nie w szkoleniowcu tkwi problem. Zmian potrzebuje drużyna.

Ireneusz Mamrot prowadził zespół Jagiellonii Białystok od początku tego sezonu. To była jego druga kadencja w Białymstoku. Podczas niej miał słabą średnią - w 20 meczach zdobywał tylko 1,2 punktu na mecz. Poprzednio w tym klubie pracował w latach 2017-2019. Wtedy jego średnia w 108 spotkaniach wynosiła 1,63 punktu.

- Brak słów na to wszystko. Owszem, rozważano tę opcję w ostatnim czasie, ale wszystko wskazywało na to, że zmiany nie będzie. Wszyscy szykowali się do nowej rundy, a tu BUM - skomentował zwolnienie Mamrota na Twitterze Jakub Seweryn, dziennikarz sport.pl.

Jagiellonia w tym sezonie rozczarowuje. W ekstraklasie po 19. kolejkach zajmuje dopiero jedenaste miejsce w lidze (po sześć zwycięstw i remisów i siedem porażek). Ma aż siedemnaście punktów straty do prowadzącego Lecha Poznań.

Jagiellonia jest ósmym trenerem w ekstraklasie, który stracił pracę w tym sezonie. Wcześniej byli to: Piotr Stokowiec (Lechia Gdańsk), Czesław Michniewicz i Marek Gołębiewski (obaj Legia Warszawa), Piotr Tworek (Warta Poznań), Michał Probierz (Cracovia), Mariusz Lewandowski (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) oraz Dariusz Żuraw (KGHM Zagłębie Lubin).

Jagiellonia Białystok ma zamiar też zatrudnić dyrektora sportowego po raz pierwszy w historii klubu. Faworytem w walce o to stanowisko wydaje się być Jacek Zieliński, były piłkarz, a obecnie pracownik akademii Legii Warszawa.