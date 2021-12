Legenda ekstraklasy kończy karierę. Ma już nowe zajęcie. "Trudna decyzja"

Mariusz Pawełek rozegrał 258 meczów w ekstraklasie na przestrzeni 18 lat. 40-letni bramkarz, który zdobywał mistrzostwa Polski z Wisłą Kraków, postanowił zakończyć karierę. Jeszcze w tym sezonie rozegrał sześć spotkań w GKS-ie Jastrzębie na poziomie I ligi.

Mariusz Pawełek kończy karierę. W GKS-ie Jastrzębie będzie szkolić bramkarzy

W śląskim klubie pozostanie jednak w nowej roli, gdyż zastąpi Remigiusza Danela na stanowisku trenera bramkarzy. - Była to dla mnie na pewno trudna do podjęcia decyzja. Jednak po rozmowach z trenerem Kurdzielem, prezesem Ćwikłą oraz znajomymi, z którymi się konsultowałem, dałem sobie po zakończonej rundzie jesiennej dwa tygodnie na podjęcie decyzji i uznałem, że to będzie dobry krok - powiedział Pawełek w rozmowie z klubowymi mediami.

Pawełek zaczynał ekstraklasową karierę w Odrze Wodzisław, z której przeniósł się do Wisły Kraków w 2006 roku. W krakowskim klubie rozegrał przez sześć lat 126 meczów na poziomie ekstraklasy. To właśnie ten epizod, zakończony trzema mistrzostwami kraju, był jego najlepszym moment w karierze. - Wyjątkowy klub, z którym osiągnąłem najwięcej [...] Świętowanie mistrzowskich tytułów na rynku było czymś wyjątkowym. Fajne wspomnienia to także spotkania z Barceloną. W Krakowie trybuny aż niosły, każdy mecz u siebie sprawiał olbrzymią frajdę - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Na poziomie ekstraklasy występował także w Śląsku Wrocław, Jagiellonii Białystok oraz Polonii Warszawa. Później piłkarz wyjechał do Turcji, gdzie bronił m.in. w Konyasporze. Na koniec kariery grał w GKS-ie Katowice oraz GKS-ie Jastrzębie. Zaliczył cztery występy w reprezentacji Polski