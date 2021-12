Gwiazdor Legii chce odejść z klubu! Spotkał się z byłym trenerem

Informację o tym, że Mahir Emreli spotkał się z Gurbanem Gurbanowem serwisowi report.az przekazał rzecznik Karabachu FK Gunduz Abbaszadeh. - Jego powrót do naszego klubu nie był tematem dyskusji. To wciąż nasz były piłkarz, który pojawił się bazie, by spotkać się z naszym trenerem - powiedział Abbaszadeh, który Gurbanowa nazwał nawet nie tyle byłym trenerem Emrelego, ile jego nauczycielem.

Gurbanow zawsze bardzo pochlebnie wypowiadał się o Emrelim. Nawet w maju, kiedy był już pewny, że 24-letni napastnik - mimo propozycji - nie przedłuży kontraktu z Karabachem i odejdzie do Legii Warszawa. - To jest zawodnik, którego na pewno nie będzie nam łatwo zastąpić - żałował Gurbanow.

Serwis report.az podkreśla, że teraz jego powrót do Karabachu też nie jest możliwy, ale dodaje, że Emreli po incydencie z kibicami chce odejść z Legii. Nie wspomina za to o odszkodowaniu, o którym kilka dni temu pisał serwis azerisport.com, który też opisywał sprawę pobicia piłkarza i też informował, że napastnik zamierza rozstać się z obecnym klubem.

Emreli chce odejść z Legii Warszawa

Z obecnym klubem, czyli właśnie z Legią. I to już teraz - zimą, bo zdaniem azerisport.com Emrelim interesuje się Fehervar FC. Obecnie czwarty zespół ligi węgierskiej, który jest w stanie zapłacić Legii za jej najlepszego strzelca około dwóch milionów euro.

Fehervar już latem chciał pozyskać Emrelego, kiedy ten po wygaśnięciu kontraktu z Karabachem podpisał trzyletnią umowę z Legią. - Najważniejszy powód, dla którego przyszedłem do Legii to regularna walka o tytuł i chęć rozwoju klubu dzięki grze w europejskich pucharach. Polska liga jest lepsza niż azerska i wiem, że występując w niej, poprawię swoje umiejętności. Mam wielką chęć już dołączyć do kolegów na treningu - mówił Emreli dla oficjalnej strony Legii zaraz po podpisaniu kontraktu.

Emreli - podobnie jak Luquinhas, czyli drugi z piłkarzy, który miał zostać pobity przez legijnych chuliganów po meczu z Wisłą Płock (0:1) - nie zagrał w dwóch ostatnich spotkaniach z Zagłębiem (4:0) i Radomiakiem (0:3). Nie strzelił też w Legii gola już od ponad dwóch miesięcy. Wciąż z 11 bramkami jest jednak najskuteczniejszym strzelcem mistrzów Polski.