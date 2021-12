Rekord transferowy w klubie ekstraklasy coraz bliżej. Gwiazda może odejść już zimą

Erik Exposito ma za sobą całkiem udaną rundę w ekstraklasie. Napastnik Śląska Wrocław wolałby jedynie zapomnieć o końcówce rundy – w czterech ostatnich meczach nie zdobył bramki, a jego zespół zanotował serię trzech porażek z rzędu. Mimo tego Exposito strzelił dziewięć goli w ekstraklasie. Więcej trafień zanotowali jedynie Mikael Ishak i Ivi Lopez. Dodatkowo Exposito dołożył jedno trafienie w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

To była ostatnia runda Exposito? Śląsk może zarobić duże pieniądze

Od dłuższego czasu spekuluje się o tym, że Exposito może wkrótce opuścić Wrocław już zimą. Zainteresowane są nim kluby włoskie i hiszpańskie. Mówi się o zainteresowaniu Venezii, czyli beniaminka Serie A, a także zespołów z zaplecza La Ligi. Niewykluczone są też egzotyczne kierunki. Wcześniej piłkarzem interesowały się kluby chińskie i koreańskie.

Potencjalnemu kupcowi trudno jednak będzie wyciągnąć piłkarza z drużyny Śląska. Klub nie chce łatwo rozstawać się ze swoim najlepszym strzelcem. Po pierwsze, jest kluczowym piłkarzem w układance Jacka Magiery. Po drugie, wrocławianie chcą na nim dobrze zarobić. Według informacji "Przeglądu Sportowego" Śląsk oczekuje minimum dwóch milionów euro. Śląsk ma więc szansę na pobicie swojego transferowego rekordu, który ustanowił Przemysław Płacheta. Reprezentant Polski odszedł do Norwich City właśnie za dwa miliony euro.

Poza tym, jeśli Exposito odejdzie, to trudno będzie go zastąpić. Na razie w drużynie Śląska rozczarowuje Caye Quintana. Teoretycznie Śląsk ma opcję ściągnięcia z wypożyczenia do Stali Mielec Fabiana Piaseckiego, który w tym sezonie strzelił już pięć bramek. Stal ma jednak opcję pierwokupu i jeśli wpłaci odpowiednią kwotę, to zatrzyma Piaseckiego u siebie.

Erik Exposito trafił do Śląska Wrocław w 2019 roku. Do tej pory w barwach wrocławskiego zespołu rozegrał 87 spotkań, w których strzelił 27 goli i zanotował 13 asyst.