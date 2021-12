Oficjalnie: Zagłębie Lubin ma nowego trenera. Wielki powrót po czterech latach

Po po porażce w ekstraklasie 0:4 z Legią Warszawa, Zagłębie zdymisjonowało Dariusza Żurawia i szukało odpowiedniego kandydata, który mógłby go zastąpić. Wybór padł na Piotra Stokowca.

Stokowiec trenerem Zagłębia Lubin. "Witamy ponownie"

"Po czterech latach trenerem KGHM Zagłębia Lubin ponownie został Piotr Stokowiec! Umowa 49-letniego szkoleniowca z naszym Klubem obowiązuje do zakończenia sezonu 2023/24. Trenerze, witamy ponownie w Lubinie i życzymy powodzenia!" - napisano na profilu Zagłębia Lubin na Twitterze.

Piotr Stokowiec pracował w Zagłębiu Lubin w latach 2014-2017. W pierwszym roku pracy awansował do ekstraklasy. Kolejne dwa sezony zakończył kolejno na 3. i 9. miejscu w tabeli. W trakcie sezonie 2017/18 odszedł do Lechii Gdańsk, z której został zwolniony w sierpniu 2021 roku. Stokowiec dotychczas prowadził Zagłębie w 146 oficjalnych spotkaniach, uzyskując średnią 1,64 punktu na mecz. Do czasu zatrudnienia nowego szkoleniowca, zespół z Lubina prowadził Paweł Karmelita.

W ekstraklasie to kolejna zmiana trenera w ostatnich dniach. Wcześniej Termalica Bruk-Bet Nieciecza pożegnała się z Mariuszem Lewandowskim, a Aleksandar Vuković zastąpił Marka Gołębiewskiego w Legii Warszawa.

Zagłębie Lubin obecnie zajmuje 14. miejsce w ekstraklasie i ma tylko 20 punktów, co daje cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Po przerwie zimowej zespół zagra 5 lutego 2022 roku z Legią Warszawa, która jest jeszcze niżej, bo na 17. miejscu z 15 punktami.