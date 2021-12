Wielki powrót do Legii? Vuković: Zawsze będzie miał u mnie wysokie notowania

17 - tylko tyle minut w Unionie Berlin rozegrał w tym sezonie Paweł Wszołek. Przenosiny do stolicy Niemiec okazały się dla Polaka koszmarnym ruchem. Wszołek nie zagrał na razie ani w Bundeslidze, ani w Lidze Konferencji Europy, wchodząc jedynie na boisko z ławki rezerwowych w meczu Pucharu Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo

Transfer Wszołka dla obu stron okazał się wielkim rozczarowaniem i coraz częściej spekuluje się, że już za chwilę Polak odejdzie z klubu. Niewykluczone, że rozwiąże on kontrakt za porozumieniem stron. Wraz z trudną sytuacją Wszołka w klubie pojawiły się spekulacje na temat możliwości jego powrotu do Legii Warszawa.

"Jak będzie trzeba, to poproszę na kolanach". Vuković odpowiada o sytuacji w Legii

To w niej zawodnik grał, zanim związał się z Unionem. Wszołek odszedł z Legii latem tego roku po tym, jak wygasła jego umowa z warszawskim klubem. W poniedziałek na kanale "Legia Talk" na Twitterze do kandydatury Wszołka odniósł się trener Legii - Aleksandar Vuković - który przyznał, że chciałby wzmocnić pozycję prawego wahadłowego, na której Wszołek grał w zespole za kadencji Czesława Michniewicza.

Wszołek wróci do Legii?

- Wszołka bardzo cenię jako piłkarza, z którego zawsze chętnie korzystałem. Dał mi bardzo dużo. To zawodnik, który zawsze będzie miał u mnie wysokie notowania. To odpowiedź na to, co myślę o nim jako o człowieku, który mógłby ewentualnie do nas przyjść - powiedział Vuković.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I dodał: - Wzmocnienia będą potrzebne, będzie potrzeba nam jakości. Trzeba będzie postawić na ludzi, którzy będą w stanie sprostać zadaniu, grać to, czego będziemy wymagać. Chciałbym, aby do zespołu przyszło kilku Polaków, ale czy tak będzie, to czas pokaże.

"Bild" zapytał szefa Bayernu o Haalanda i Lewandowskiego. Zdecydowana odpowiedź

Wszołek przyszedł do Legii we wrześniu 2019 roku. W sumie rozegrał w klubie 59 meczów, w których strzelił 12 goli i miał 15 asyst. Dwukrotnie sięgnął z Legią po mistrzostwo Polski.