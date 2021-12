Legia ma nowego bramkarza. Kontrakt podpisany. To on zastąpi Boruca?

W Legii Warszawa są świadomi, że obecny sezon będzie zapewne tym ostatnim w wykonaniu Artura Boruca. 41-letni bramkarz mocno rozważa zakończenie kariery i wyjazd na stałe do Stanów Zjednoczonych. Jakub Trojanowski - który podpisał właśnie kontrakt z Legią, o czym informuje serwis Legia.Net - raczej nie zastąpi Boruca w bramce. A przynajmniej nie od razu, ale przy Łazienkowskiej nadal chcą inwestować w młodych bramkarzy.

A chcą dlatego, bo to wielu przypadkach czysty zysk. Na piłkarzach z żadnej innej pozycji Legia w ostatnich latach nie zarobiła więcej niż na bramkarzach. Największa w tym zasługa Krzysztofa Dowhania. Zasłużony trener przez 20 lat pracy w klubie wychował i rozwinął wielu zdolnych bramkarzy, a sam dorobił się statusu legendy.

Niedawno rozpoczął także pracę z Trojanowskim, bo już w październiku serwis legioniści.com informował, że 20-latek przebywa w Legii na testach po tym, jak rozwiązał swój kontrakt z trzecioligową Elaną Toruń. Wcześniej Trojanowski występował w Zniczu Pruszków, którego jest wychowankiem, Ursusie Warszawa, gdzie w czerwcu 2018 roku zadebiutował w trzeciej lidze, MKS Piaseczno i Kotwicy Kołobrzeg.

Legia Warszawa znowu poleci do Dubaju

Legia, która zakończyła rok w ekstraklasie na 17. miejscu w tabeli, jeszcze oficjalnie nie poinformowała o podpisaniu kontraktu z Trojanowskim. Ale pierwszy zespół właśnie rozjechał się na świąteczne urlopy. Do treningów wróci na początku stycznia. Dwa dni po zakończeniu urlopów Aleksandar Vuković zabierze drużynę na zgrupowanie do Dubaju, gdzie mistrz Polski do rundy wiosennej przygotowywał się także w połowie zeszłego sezonu. Plan zimowych przygotowań Legii wygląda tak:

5 stycznia - rozpoczęcie przygotowań

5–6 stycznia - testy motoryczne

6 stycznia - wylot do Dubaju*

15 stycznia - sparing z Botew Płowdiw

19 stycznia - Sparing z FK Krasnodar

22 stycznia - powrót do Polski

29 stycznia - sparing z Radomiakiem Radom

* Legia w Dubaju ma rozegrać trzy sparingi, ale jeszcze nie wiadomo, kto będzie jej trzecim rywalem.