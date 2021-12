Przyszłość Emrelego wyjaśniona? Vuković ujawnia: Jestem pewien

Legia Warszawa kończy 2021 rok porażką 0:3 z Radomiakiem Radom, przez co przerwę między rundami przezimuje w strefie spadkowej, znajdując się w tabeli tylko nad Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. "Fatalnie bronimy stałe fragmenty, mamy bardzo dużo aspektów do poprawy. To są rzeczy, które da się poprawić, ale do tego potrzebna jest solidna praca" - mówił Aleksandar Vuković po zakończeniu spotkania. Łącznie Legia Warszawa przegrała aż 13 z 19 spotkań w tym sezonie Ekstraklasy.

Mahir Emreli obok Luquinhasa był jednym z piłkarzy Legii Warszawa, który został pobity przez chuliganów ubranych w barwy Wojskowych po porażce 0:1 z Wisłą Płock. Napastnik dostał dwa dni wolnego, a portal WP Sportowe Fakty wówczas informował, że Emreli rozważa rozwiązanie kontraktu z Legią Warszawa. Reprezentant Azerbejdżanu nie narzeka już na brak ofert, ponieważ chce go zatrudnić choćby węgierski Fehervar FC. Węgrzy chcieli zatrudnić Emreliego już latem tego roku, ale napastnik wybrał ofertę trzyletniego kontraktu od Legii.

Aleksandar Vuković zdradził po porażce z Radomiakiem Radom (0:3), że odbył rozmowę z Mahirem Emrelim. Czy ma dobre informacje dla kibiców? "Mahir czuje się bardzo dobrze, rozmawiałem z nim. Jestem pewien, że będzie z nami na zgrupowaniu od samego początku. Nie powiedział mi, że chce rozwiązać kontrakt z Legią, nic takiego nie miało miejsca. Liczę, że będzie z nami, bo to jest zawodnik z dużą jakością. Będziemy potrzebować takich ludzi, jak on" - powiedział Vuković.

Mahir Emreli jak dotąd zagrał w 33 meczach Legii Warszawa we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich 11 bramek, notując jednocześnie dwie asysty. Azerski napastnik jest tym samym najskuteczniejszym strzelcem Wojskowych w tym sezonie. Umowa Emreliego z Legią jest ważna do końca czerwca 2024 roku, ale zawodnik ma opcję jej przedłużenia o dodatkowy sezon, natomiast klub - do czerwca 2026 roku.