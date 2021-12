Jagiellonia rozbita po przerwie. Raków powrócił na podium ekstraklasy

Pierwsza połowa była rozgrywana w niezłym tempie, ale brakowało stuprocentowych sytuacji do zdobycia gola. Gorąco było pod bramką Jagiellonii w pierwszych minutach, kiedy piłka trafiła w rękę Bogdana Tiru w polu karnym Jagiellonii. Piłkarze Rakowa natychmiast zaczęli domagać się rzutu karnego, ale sędzia Tomasz Musiał pozostał niewzruszony. Co ciekawe, w doliczonym czasie pierwszej części gry miała miejsce podobna sytuacja. Tym razem w rękę dostał Matysik, ale znowu Tomasz Musiał nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego po konsultacji z wozem VAR. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Demolka w drugiej połowie. Raków ośmieszył Jagiellonię

Tym większym szokiem było to, co wydarzyło się w drugiej odsłonie pojedynku. W 53. minucie Raków objął prowadzenie. Gospodarze rozegrali piłkę na małej przestrzeni, Patryk Kun w ostatnim momencie wycofał piłkę sprzed linii końcowej do Fabio Sturgeona, a ten z bardzo bliska wpakował ją do siatki. W 65. minucie było już 2:0, a to za sprawą Andrzeja Niewulisa, który strzelił bramkę głową po dośrodkowaniu Iviego Lopeza z rzutu wolnego.

Jagiellonia była już wtedy w bardzo trudnej sytuacji, ale na jej nieszczęście był to dopiero początek demolki, którą Raków zafundował gościom w drugiej połowie. Szybki atak Rakowa zakończył się precyzyjnym podaniem Wdowiaka w pole karne do Iviego Lopeza, a Hiszpan do asysty dołożył gola. To była 80. minuta, a 120 sekund później było już 4:0! Piłkarze Jagiellonii katastrofalnie zachowali się przy wyprowadzeniu piłki z własnej połowy. Odbiór Rakowa zainicjował kolejną akcję, której finałem był gol Wdowiaka w sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Jakby tego było mało, w 88. minucie Raków jeszcze raz dobił rywali. Tomasz Musiał oglądał na Varze sytuację, w której Steinbors starł się z Wdowiakiem ale uznał, że Rakowowi nie należy się rzut karny. Skończyło się na rożnym po którym padł gol. Tym razem wrzutkę Lopeza wykorzystał Arsenić.

Raków wygrał z Jagiellonią 5:0 i zimę spędzi na trzecim miejscu. Jagiellonia z kolei będzie okupować 11. lokatę.