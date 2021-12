Będzie wielki transfer gwiazdy Lecha? Trener Skorża ma tylko jedno życzenie

Lech Poznań jest jak na razie najlepszą drużyną obecnego sezonu ekstraklasy. Drużyna Macieja Skorży jest już pewna tego, że będzie liderem ligowej tabeli podczas zimowej przerwy. Zostało jej jeszcze jedno spotkanie z Górnikiem Zabrze, które rozegrane zostanie już w niedzielę na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. W przypadku wygranej poznaniacy mogą odskoczyć drugiej Pogoni Szczecin na cztery punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki: Liczymy, że na igrzyska pojedzie 60 sportowców

Skorża z jasnym komunikatem ws. Kamińskiego. "Wierzę, że tak będzie"

Największą gwiazdą Lecha Poznań w tym sezonie jest Jakub Kamiński. Utalentowany zawodnik udowadnia swoim każdym kolejnym występem swoje ponadprzeciętne umiejętności. Jak do tej pory zaliczył 18 występów ligowych, w których zdobył sześć bramek i zaliczył cztery asysty. W krótkim czasie stał się kluczowym zawodnikiem swojej drużyny, którego Maciej Skorża w większości spotkań widzi w podstawowej jedenastce.

Oficjalnie! Wisła Kraków ogłosiła pierwszy transfer w zimowym "okienku"

Ogromny potencjał Jakuba Kamińskiego nie umyka rzecz jasna największym europejskim klubom, które chętnie widziałyby młodego Polaka w swoich szeregach. Zainteresowanie skrzydłowym jest ogromne, więc władze Lecha Poznań mogą przebierać w ofertach. Wszystko wskazuje więc na to, że 19-latek już niedługo może pożegnać się ze stolicą Wielkopolski. Maciej Skorża ma jednak nadzieje, że nie dojdzie do tego już zimą.

- Chcę, żeby Kamiński został z nami do końca sezonu. To jest kluczowe. Wiem, że z każdym dniem zbliżamy się do momentu, w którym ten zawodnik opuści klub, ale nie chciałbym go stracić aż do ostatniej kolejki trwającego sezonu. Wierzę, że tak będzie - przyznał otwarcie trener Lecha Poznań na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Górnikiem. - Jestem przekonany, że cokolwiek się wydarzy w kwestii przyszłości Kuby, nie wpłynie to na jego postawę do końca obecnych rozgrywek - zaznaczył Skorża.

95. minuta i bum! Goście dali się zaskoczyć! Było blisko sensacji w ekstraklasie! [WIDEO]

Spotkanie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15:00.